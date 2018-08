Nach Informationen des DIHK würden deutsche Unternehmen die Entwicklung in der Türkei mit Sorge beobachten. Wichtige Punkte wie Rechtssicherheit oder Unabhängigkeit der Zentralbank würden lt. DIHK von vielen der mehr als 6.500 in der Türkei tätigen bzw. mit dem Land Handel treibenden deutschen Unternehmen zunehmend in Frage gestellt. Deutlich negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung dieser Firmen als Ganzes würden die Analysten von Postbank Research aber nicht erwarten. Die Türkei habe 2017 sowohl beim Im- als auch beim Export lediglich auf Rang 16 der deutschen Handelspartner rangiert.



Türkische Unternehmen und Private würden sich aufgrund des niedrigeren Zinssatzes häufig in US-Dollar oder Euro verschulden. Das Wechselkursrisiko, dass sie hierbei eingehen würden, trete bei der aktuell beschleunigten Abwertung der Lira deutlich zu Tage. Die Bedienung und Rückzahlung ihrer in Fremdwährung aufgenommenen Kredite verteuere sich sukzessive. Nun bestehe das Risiko, dass ein Teil der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen könne. Die Zahlungsausfälle müssten bei den jeweiligen Gläubigerbanken bilanziert werden. Diese würden unter anderem auch in der EU sitzen. Erinnerungen an die Finanzkrise des letzten Jahrzehnts seien bei vielen Investoren wach geworden. Europäische sowie auch deutsche Bankaktien seien vorübergehend unter Abgabedruck geraten. Dies sei nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research - zumindest mit Blick auf die deutschen Institute - eine übertriebene Reaktion gewesen. Denn zum einen habe sich bisher lediglich das Risiko von einzelnen Zahlungsausfällen erhöht und zum anderen seien deutsche Banken lt. Informationen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich mit weniger als sieben Prozent am Gesamtexposure europäischer Banken in der Türkei engagiert. In Zahlen ausgedrückt, bedeute dies, dass von insgesamt 1,8 Billionen Euro Auslandsexposure deutscher Banken lediglich rd. 20 Mrd. Euro die Türkei betreffen. Folglich kein Grund, das Kind mit dem Bade auszuschütten.



Nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research sollten die Auswirkungen der aktuellen Türkei-Krise auf deutsche Industrie- sowie Dienstleistungsunternehmen sowie auf die Finanzbranche gering bleiben. (Perspektiven September 2018) (29.08.2018/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Lage in der Türkei ist nach unserer Ansicht nicht den vor Kurzem von den USA verhängten Strafzöllen geschuldet, so die Analysten von Potsbank Research.Donald Trump habe das Land durch die Einführung der Strafzölle lediglich ins internationale Schaufenster gestellt und den Blick der internationalen Investoren auf den kranken Mann am Bosporus gelenkt. Denn die Inflation sei spätestens seit Ende 2016 auf dem Vormarsch und sie habe zeitweise schon im Verlauf von 2017 mehr oder weniger deutlich die Marke von 10 Prozent überschritten. Auch die türkische Lira (TRY) werte seit Jahren gegenüber dem US-Dollar ab. Am aktuellen Rand habe sich die Dynamik der Bewegungen allerdings verschärft. Auch am Aktienmarkt habe der Wind gedreht und nach einer gut einjährigen Hausse hätten die Notierungen in den letzten Monaten deutlich nachgegeben. Der Leitindex Istanbul National 100 habe von seinem Jahreshoch vom Ende Januar schon rd. ein Viertel an Wert eingebüßt. Der im Vergleich zu 2017 deutlich schwächere Konjunkturausblick für das laufende Jahr mache sich negativ bemerkbar.