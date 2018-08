Linz (www.aktiencheck.de) - Wie befürchtet, setzt sich der Kursverfall der türkischen Währung seit Anfang der Woche fort, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Inflationsrate liege bei 16% und internationale Investoren zweifeln an der Unabhängigkeit der Zentralbank, die mit weiteren Zinserhöhungen die Inflation und den Wechselkurs (möglicherweise) stabilisieren könnte. Präsident Erdogan lehne jedoch höhere Zinssätze ab. Negativ für die Lira sei auch der aktuelle Streit zwischen den Regierungen der Türkei und der USA. Türkischer Finanzminister Albayrak habe am Montag gewarnt, dass US-Sanktionen gegen die Türkei die ganze Region gefährden könnten. EUR/TRY notiere heute Morgen bei 7,40 - um 63% höher als am Jahresbeginn. Ein weiterer Absturz der Lira könnte in der Türkei angesichts des großen Handelsdefizits und der Verschuldung in Fremdwährungen bald zu einer Finanzkrise führen. (29.08.2018/ac/a/m)



