"Präsident Erdogan konnte die Wahlschlappe seiner Partei in Istanbul nicht so einfach verwinden. Dass er sich nun mit seinem Antrag auf Wiederholung tatsächlich beim Hohen Wahlausschuss durchsetzen konnte, zeigt, wie groß seine Macht ist. Das hilft dem Land in der aktuellen Situation allerdings überhaupt nicht", meine Sascha Sadowski. "Erdogan kann es sich nicht leisten, die Neuwahl in Istanbul in zwei Monaten wieder zu verlieren und wird daher alles tun, um einen solchen Ausgang zu vermeiden." Dies könne beispielsweise durch mehr Kredite und höhere Staatsausgaben geschehen, was jedoch zu noch mehr Schulden für die Türkei führen würde.



Bereits seit Monaten fordere Präsident Erdogan von der Türkischen Zentralbank, dass der Leitzins gesenkt werde, um ein solches, von staatlichen Investitionen getriebenes Wachstum zu finanzieren. Doch diese sträube sich, vor einer derart offenen Einmischung durch die Politik einzuknicken und dieser Forderung nachzugeben. "Offiziell können die türkischen Währungshüter gar nicht anders, als den Zins mindestens auf dem aktuellen Niveau zu halten. Alles andere würde das ohnehin angeschlagene Vertrauen in die türkische Währung noch weiter schädigen", so Sadowski.



"Doch eigentlich müssten die Zinsen deutlich steigen, um die Lira zu stabilisieren und die Inflation zurückzudrängen. Damit würde sich die Türkische Zentralbank aber offen gegen Erdogan stellen - und das ist in der Türkei aktuell keine gute Idee." Die Zentralbank müsse daher auf Umwege zurückgreifen, um die Währung zu stabilisieren.



Eine Möglichkeit dazu böten die Goldbestände der Bank, die sich im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt hätten, und der sogenannte Reserve Options Mechanism (ROM). "Innerhalb des ROM haben auch die Geschäftsbanken die Möglichkeit, ihre Geldreserven von der schwachen Lira in Gold zu transferieren. Dadurch wird dem Markt Geld in der heimischen Währung entzogen und die Geldmenge sinkt. Zusätzlich will die Bank den einwöchigen Repo-Zinssatz erhöhen."



Ob diese Maßnahmen allerdings den gewünschten Effekt haben würden, halte der Experte für fraglich. Aktuell würden sie nur einen minimalen Effekt zeigen. "Das Vertrauen in die Lira ist nach den etwa 30 Prozent Wertverlust im vergangenen Jahr nachhaltig erschüttert. Hinzu kommen Befürchtungen, dass Erdogan weiter versuchen wird, die Währungspolitik in seinem Sinne zu beeinflussen. Ein weiterer Verfall der Lira lässt sich mit solchen sekundären Maßnahmen höchstens verlangsamen, aber nicht aufhalten." (15.05.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Türkische Lira befindet sich auf Talfahrt, so Sascha Sadowski vom Online-Broker LYNX.Allein in diesem Jahr habe die Währung rund 15 Prozent ihres Wertes verloren, die Inflation sei auf dem Vormarsch. Das merke auch die Bevölkerung und habe Präsident Erdogan und seiner Politik bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul eine Klatsche verpasst. Zwar habe die Regierungspartei die Regionalwahl nur um Haaresbreite verloren, allerdings sei das Signal deutlich gewesen: Präsident Erdogan als Alleinherrscher sei in der Gunst seines Volkes gesunken.Doch diese Niederlage habe er nicht auf sich sitzen lassen wollen und habe eine Wiederholung der Wahl verlangt - und werde sie nun auch bekommen, denn der Hohe Wahlausschuss, die höchste türkische Wahlbehörde, habe einem erneuten Urnengang zugestimmt. Damit habe sich Erdogan im Gegensatz zur Opposition durchsetzen können. Diese habe eine Wiederholung der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen gefordert, sei allerdings mit ihrem Antrag gescheitert.