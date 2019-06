Wien (www.aktiencheck.de) - Die türkische Wirtschaft wuchs im ersten Quartal 2019 nach offiziellen Angaben um rund 1,3% gegenüber dem vierten Quartal 2018, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Rein statistisch habe sie damit die Rezession verlassen (im 3. und 4. Quartal 2018 sei die Wirtschaftsleistung jeweils geschrumpft). Doch es drohe ein rascher Rückfall. Das Vertrauen der Konsumenten sei auf den tiefsten Stand seit 2008 gefallen, die strukturellen Wirtschaftsprobleme würden ungelöst bleiben, die Lira stehe weiter unter Druck. Die leichte Belebung im ersten Quartal habe offenbar mehr mit fiskalischem Stimulus im Vorfeld der Kommunalwahlen zu tun gehabt als mit einer echten Stabilisierung. Die Notenbank habe den Leitzins angesichts hartnäckig hoher Inflation und des anhaltenden Abwertungsdrucks auf die Währung noch nicht wieder absenken können. Er liege weiterhin bei sehr hohen 24%. Unterdessen beharre die Türkei auf dem Kauf russischer S-400 Flugabwehrsysteme, obwohl die USA gewaltigen Druck ausüben würden, um dies zu verhindern. Sollten die USA deswegen Sanktionen gegen die Türkei verhängen, sei man bereit zu Vergeltungsmaßnahmen, habe es aus Ankara geheißen.



Der türkische Aktienmarkt habe im Mai um knapp 5% nachgegeben. Er habe sich damit aber besser als der Durchschnitt der Emerging Markets gehalten, ein Trend, der in nahezu allen europäischen Schwellenländern zu beobachten gewesen sei. (Ausgabe Juni 2019) (25.06.2019/ac/a/m)





