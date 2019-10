Der Leitzins befinde sich mit 16,5% im internationalen Vergleich auf hohem Niveau. Doch nach Medienberichten hätten türkische Staatsbanken in den vergangenen Tagen am Devisenmarkt intervenieren müssen, um die Verluste der Lira zu begrenzen. Da die diplomatischen Spannungen eher noch zunehmen dürften, seien weitere Kursverluste der Lira zu erwarten. Dies erschwere der Türkischen Zentralbank die Entscheidung bei ihrem nächsten Treffen am 24. Oktober. Da die Inflationsrate im September von über 15% auf unter 10% gefallen sei und am Jahresende bei rund 12% liegen dürfte, bestehe eigentlich Raum für weitere Senkungen. Doch das Ausmaß werde stark davon abhängen, wie groß die Währungsverluste in den kommenden Tagen ausfallen würden.



Die türkische Wirtschaft habe sich seit Jahresbeginn wieder etwas erholt und der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im September von 48,0 auf 50,0 Punkte gestiegen. Die Analysten hätten ihre BIP-Prognose für 2019 leicht von -0,1% auf +0,2% und für 2020 von 2,3% auf 2,8% angehoben.



Der Währungsverfall 2018 habe zu deutlich steigenden Finanzierungskosten und zu einem Anstieg der Insolvenzen geführt. Die Investitionstätigkeit werde noch für einige Quartale unter der schwachen Kreditvergabe der Privatbanken leiden. Die Verbraucher würden von dem starken Preisanstieg belastet, auch wenn die Inflationsrate gesunken sei. Langfristig müsste die Türkei ihr Wachstumsmodell stärker auf Exporte ausrichten, um das Problem in der Leistungsbilanz nachhaltig in den Griff zu bekommen.



Politische Fehlentwicklungen, das hohe Leistungsbilanzdefizit, steigende Auslandsverschuldung und der Glaubwürdigkeitsverlust der Geldpolitik hätten dazu geführt, dass die drei großen Ratingagenturen die Türkei in den vergangenen Jahren herabgestuft hätten. S&P (auf B+) und Moody’s (auf B1) hätten das Rating in den Single-B-Bereich gesenkt, was zuvor seit 2005 nicht mehr der Fall gewesen sei. Die wirtschaftliche Stabilisierung spreche dafür, dass das Rating nicht weiter herabgestuft werde. (16.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die türkische Armee und verbündete Milizen haben eine neue Offensive im Norden Syriens begonnen, so die Analysten der DekaBank.Ziel sei die Einrichtung eines Korridors entlang der türkisch-syrischen Grenze, der 30 Kilometer weit in syrisches Gebiet reiche. Dieser Korridor solle langfristig von der Türkei kontrolliert werden, was nach Regierungsangaben zum einen die innere Sicherheit der Türkei verbessern und zum anderen Raum für die Ansiedlung von syrischen Flüchtlingen schaffen würde. Zunächst habe die Offensive jedoch zu einer neuen Fluchtbewegung unter den dort lebenden Kurden geführt. Zwar habe US-Präsident Trump den Abzug der in dem Gebiet stationierten US-Truppen angeordnet, was als grünes Licht von seiner Seite für die Türkei habe gewertet werden können. Doch unter dem Druck des US-Kongress habe Trump schnell eine deutlich ablehnende Haltung eingenommen und Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei verhängt.