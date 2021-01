Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Leitindex der Türkei - der ISE 100 - springt seit knapp drei Monaten von Allzeithoch zu Allzeithoch, so die Analysten von Postbank Research.



Seit dem 1. November 2020 habe er knapp 40 Prozent zugelegt, in den vergangenen drei Wochen seit Jahresbeginn bis zu sechs Prozent. Der Index habe dabei insbesondere von einer Beruhigung im Handel mit der Türkischen Lira profitiert. Diese habe im vergangenen Jahr bis Anfang November nahezu 60 Prozent gegenüber dem Euro verloren, weshalb Anlagen in der Türkei für hiesige Investoren unattraktiv gewesen seien. Nachdem die Notenbank aber den Leitzins in zwei Schritten um 6,75 Prozentpunkte auf 17 Prozent erhöht habe, habe sich die Türkische Lira deutlich erholt und die Investoren seien an die Istanbuler Börse zurückgekommen. Die Zentralbank habe vor kurzem ihre Entschlossenheit bekräftigt, die mit 14,6 Prozent immer noch sehr hohe Inflationsrate zu reduzieren. Dank des neu gewonnenen Vertrauens in die Geldpolitik der Türkei halten die Analysten von Postbank Research weitere Kursgewinne an den Aktienbörsen für möglich. (25.01.2021/ac/a/m)





