TuSimple Holdings Inc. (ISIN: US90089L1089, WKN: A2QSNY, Ticker-Symbol: TSP) ist ein Entwickler von Technologien für autonomes Fahren mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und weiteren Standorten in Tucson, Shanghai und Peking. TuSimple entwickelt eine marktfähige Lösung für vollautonomes Fahren der Stufe 4 (SAE) für schwere Lkw im Fernverkehr. TuSimple ist der einzige Anbieter von Lösungen für autonom fahrende Lkw, die auf Autobahnen und Landstraßen ohne menschliches Zutun fahren können. Das Unternehmen wurde 2015 mit der Mission gegründet, die Sicherheit und Effizienz im Lkw-Verkehr zu erhöhen und gilt mittlerweile als Branchenführer für Technologie für autonom fahrende Lkw. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TuSimple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von TuSimple Holdings Inc. (ISIN: US90089L1089, WKN: A2QSNY, Ticker-Symbol: TSP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autopilot sei beim IPO von TuSimple nicht eingeschaltet worden. Nachdem die Aktie am Donnerstag zu Beginn deutlich abgesackt sei, habe sie die Woche am Freitag auf dem Niveau des Ausgabepreises beendet. Vorbörslich stehe am Montag ein leichtes Minus. Für die Zukunft habe das Unternehmen ambitionierte Pläne und sich die Unterstützung einer VW-Tochter gesichert.Der Börsengang habe TuSimple etwas mehr als eine Milliarde Dollar in die Kasse gespült und ihm eine Marktkapitalisierung von etwa 7,9 Milliarden beschert. Das sei mehr als das Siebenfache der Bewertung, zu der Volkswagens LKW-Sparte TRATON im November 2020 in das Unternehmen aus San Diego investiert habe.Die Amerikaner würden ein Logistik-Netzwerk aufbauen, in dessen Zentrum autonom fahrende Lastwagen stünden. Die Trucks, für die laut Unternehmensangaben bereits über 5.700 Reservierungen eingegangen seien, entwickle TuSimple in den USA zusammen mit Navistar. Für Europa und Asien kooperiere das Unternehmen mit TRATON. 2024 plane das Unternehmen mit der Serienfertigung zu beginnen.Im Vergleich dazu seien die Zahlen von TuSimple winzig. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen rund 1,8 Millionen Dollar Umsatz eingefahren und damit mehr als doppelt so viel wie 2019, als es 710.000 Dollar umgesetzt habe.Gleichzeitig habe sich der Nettoverlust deutlich erhöht: von knapp 85 Millionen Dollar 2019 auf rund 178 Millionen 2020.