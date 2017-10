Linz (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der Parlamentswahlen konnte sich die Tschechische Krone zum EUR deutlich festigen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der EUR/CZ-Kurs habe in den letzten Wochen über 2% verloren und mit 26,55 einen neuen Tiefstand erreicht. Interessant in diesem Zusammenhang sei, dass vor den Wahlen der ANO Chef Babis als großer Favorit festgestanden habe und Koalitionen mit der ANO schwierig würden. Auch eine Minderheitsregierung sei nicht vom Tisch. Staatspräsident Zemann werde Babis zwei Versuche zur Regierungsbildung geben. Sollten diese scheitern, dann könne es zu Neuwahlen kommen. Die Krone sei davon unbeeindruckt und der Markt warte auf die Zinssitzung der Notenbank am Donnerstag. Mögliche Erhöhungen von 0,25 bis sogar 0,75% seien nicht auszuschließen. In diesem Umfeld habe die Krone gute Chancen noch deutlich fester zu werden. Unmittelbar sei die Marke 25,50 im Fokus. (31.10.2017/ac/a/m)







