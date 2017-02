Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern wurden in Tschechien die Schnellschätzungen für das BIP im 4. Quartal 2016 veröffentlicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Verantwortlich für die Konjunkturentwicklung sei vor allem der private Konsum gewesen. Die Verbraucher würden von einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote und steigenden Reallöhnen profitieren. Positive Impulse würden zudem vom Industriesektor kommen. Dort sei die monatliche Lagebeurteilung durch Einkaufsmanager jüngst auf den höchsten Stand der zurückliegenden zwölf Monate gestiegen. Insgesamt erwarten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt für 2017 ein Wachstum der tschechischen Volkswirtschaft von 2,6%.Auf der Inflationsseite hätten die allgemeinen Preissteigerungen zuletzt mit 2,2% über der Zielmarke der Notenbank von 2% gelegen. Sollte sich in den kommenden Monaten die Annahme der Analysten einer zunehmenden Wirtschaftsaktivität und einem höheren Preisdruck bewahrheiten, würden sie im Mai mit einer Aufgabe der EUR/CZK-Untergrenze rechnen. Bislang halte die Tschechische Zentralbank die Krone mit ihren Deviseninterventionen künstlich bei einem Kurs um 27 CZK gegenüber dem Euro. (15.02.2017/ac/a/m)