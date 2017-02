Die Republikaner würden planen, grenzüberschreitende Zahlungen bei der Berechnung des steuerpflichtigen Unternehmensgewinns unberücksichtigt zu lassen. Exporterlöse würden daher ebenso wenig in die Steuerberechnung einfließen wie die Ausgaben für Importe. Auf den ersten Blick erscheine diese Maßnahme klar protektionistisch. Der steuerpflichtige Gewinn von Exporteuren würde sich verringern, während jener von Importeuren steige. Dies würde Unternehmen einen Anreiz bieten, ihre Produktion zurück in die USA zu verlagern. Im Grunde genommen müsste der neue Präsident dies reizvoll finden, auch wenn ihm das zurzeit noch nicht klar sei "zu kompliziert". Einfuhrzölle scheinen da die einfachere Lösung, so die Experten von Candriam. Problematisch sei aber, dass sich die Republikanische Partei traditionell für Freihandel einsetze. Alle Republikaner, die die BAT möchten, sähen sie nicht als handelspolitisches, sondern als rein steuerpolitisches Instrument. Ziel sei nicht eine bessere US-Handelsbilanz. Warum auch?



Die Überlegungen, die zu dieser beruhigenden Schlussfolgerung führen würden, würden eine nähere Betrachtung verdienen. Angenommen, es gäbe die BAT. Was würde geschehen? Die Befürworter würden simple Antworten präsentieren: US-Unternehmen, die auf ihre Importe, nicht aber auf ihre Exporte Steuern zahlen müssten, wären gezwungen, weniger zu importieren und mehr zu exportieren. Das US-Leistungsbilanzdefizit würde zurückgehen und der Dollar so lange aufgewertet bis kein Anreiz mehr bestünde, mehr Waren zu exportieren (und weniger zu importieren). Der Dollar würde also so lange steigen bis der Nachsteuergewinn von US-Unternehmen wieder genauso hoch wäre wie jetzt. Damit würden die Unterstützer der Idee stillschweigend bestätigen, dass die BAT, bei einer Senkung der Unternehmenssteuer auf 20 Prozent, durch eine US-Dollar-Aufwertung von 25 Prozent wirtschaftlich neutralisiert würde.



Diese kalkulierte Dollaraufwertung basiere jedoch auf Wechselwirkungsmechanismen einer längst vergangenen Ära. Schließlich habe die Globalisierung der Finanzmärkte dafür gesorgt, dass ganz andere Kräfte als früher die Wechselkurse bestimmen würden. Im Falle des US-Dollars falle insbesondere auf, dass die US-Handelsbilanz kaum noch eine beeinflussende Wirkung entfalte. Das Gewicht der Finanzmärkte (Zinsdifferenzen und Anlegererwartungen) sei dagegen gestiegen. Es sei jedoch schwer vorstellbar, dass sie gegenwärtig einen so starken Dollaranstieg auslösen könnten. Nebenbei bemerkt, würde dies auch durch präsidiale Twitternachrichten im Keim erstickt werden.



Das Fazit sei klar und beunruhigend: Die Reform der Unternehmenssteuern in den USA werde mit großer Wahrscheinlichkeit Konsequenzen für den internationalen Handel haben. Es bleibe abzuwarten, wie die Welt darauf reagiere. Eines stehe jedenfalls fest: Mit dem neuen Präsidenten lasse sich schwer verhandeln. (14.02.2017/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Es hat nicht lange gedauert, bis man wusste, dass Präsident Trump entschlossen ist, den Status quo auf den Kopf zu stellen, so Anton Brender, Chefökonom bei Candriam.Der Wirbel, den sein "Dekret zur Verhinderung der Einreise von Terroristen" ausgelöst habe, habe dies nur allzu deutlich gezeigt. In den nächsten Wochen werde die Unternehmenssteuerreform Thema im Kongress sein. Dann würden die Wellen möglicherweise noch höher schlagen. Davon könnten der Dollar und der in Dollar abgewickelte internationale Handel betroffen sein. Der Reformvorschlag der Republikaner decke sich in vielen Punkten mit Trumps Plänen. Beide würden erhebliche Steuersenkungen und die vollständige Steuerfreiheit von Investmenterträgen (anstelle der heute üblichen Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen) in Betracht ziehen. Eine andere Idee, die so genannte Border Adjustment Tax (BAT, "Grenzausgleichsabgabe"), dürfte indes erhebliche Differenzen zwischen dem Präsidenten und dem Kongress auslösen - und zweifellos auch zwischen den USA und dem Rest der Welt.