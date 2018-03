London (www.aktiencheck.de) - John Stopford, Head of Multi Asset Income bei Investec Asset Management kommentiert die Ankündigung von Donald Trump, Strafzölle auf Importe von Stahl und Aluminium zu erheben:



Einzelne Maßnahmen von US-Präsident Trump würden Anleger daran erinnern, dass nicht alle seine Maßnahmen für globales Wachstum und Inflation hilfreich seien. Die Entscheidung, Zölle auf Stahl und Aluminium zu verhängen, sehe nach einem Schuss vor den Bug aus. Das eigentliche Ziel des Schusses sei zwar China, aber mit größeren negativen Auswirkungen für US-Handelspartner wie Kanada und Brasilien. Die Maßnahme an sich falle nicht so stark ins Gewicht: Die Frage sei aber, ob noch weitere Aktionen dieser Art folgen würden. Und inwieweit andere Länder mit Gegenmaßnahmen antworten würden. Ein feindseligeres globales Handelsklima würde tendenziell die international agierenden Unternehmen treffen, das Wachstum abschwächen und die Preise nach oben treiben, ohne der US-Industrie zu helfen. Hoffen wir, dass das alles ist, was passieren wird, so die Experten von Investec Asset Management. (02.03.2018/ac/a/m)





