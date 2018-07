Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem US-Präsident Donald Trump die Beziehungen zu den beiden Kernverbündeten Großbritannien und Deutschland letzte Woche mit scharfen Attacken einer erheblichen Belastungsprobe unterzogen hatte, bezeichnete er die EU am Wochenende im Kontext der Handelsstreitigkeiten in einem Atemzug mit China und Russland als Feind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Auch zu Beginn dieser Woche bleibe er im Rampenlicht. Er werde heute in Helsinki zum ersten Mal seit seiner Wahl zu einem bilateralen Gipfeltreffen mit Russlands Präsident Vladimir Putin zusammenkommen. Trump habe für den Beginn des Treffens offenbar auf ein Vier-Augen-Gespräch - ohne Dolmetscher - mit Putin bestanden. Dies habe in den USA die Sorge wachsen lassen, Trump könnte Putin Zusagen machen, die den amerikanischen Interessen widersprächen, um schnelle Erfolge beispielsweise im Syrienkonflikt vorweisen zu können. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die monetäre und militärische Unterstützung der Ukraine.



In den USA stünden in den nächsten Tagen zahlreiche relevante Konjunkturindikatoren zur Veröffentlichung an. Den Auftakt würden heute die Einzelhandelsdaten für Juni machen. Wegen des saisonbereinigten Anstiegs der Kraftstoffpreise um 0,6% p.m. sowie deutlich höherer Automobilabsatzzahlen rechnen die Analysten der RBI gegenüber Mai mit einem Plus von 0,5%. Daneben werde mit dem Empire State Manufacturing Index der erste relevante regionale Stimmungsindikator für das Verarbeitende Gewerbe im Juli veröffentlicht. Der Konsens gehe von einem leichten Rückgang gegenüber Juni aus. (16.07.2018/ac/a/m)





