Die hitzigen Streitigkeiten hätten einen Höhepunkt erreicht, nach dem Biden sein Gegenüber mit "würden Sie die Klappe halten?" zu mäßigen versucht habe. Medienwirksam habe Joe Biden kurz vor dem TV-Duell seine Steuerunterlagen für das Jahr 2019 veröffentlicht, ebenfalls um eine Breitseite in Richtung Trump abzusetzen. Laut den Angaben gehe hervor, dass Biden und seine Frau Jill in 2019 ein Gesamteinkommen von gut 985.000 Dollar erzielt hätten und rund 300.000 Dollar Steuern gezahlt hätten.



Kritische Fragen wie nach seinen Steuern oder der Coronavirus-Pandemie habe Trump versucht umzulenken. Man habe gar über die Zahl der Corona-Opfer gestritten, oder der fiktiven Zahlen, wären die USA in den letzten Monaten von einem Demokratischen Präsidenten regiert worden.



Am Anfang der Debatte sei es um Trumps kontroverses Vorgehen in der Frage der Neubesetzung der vakanten Stelle am Obersten Gerichtshof gegangen. Trump habe seine Härte bei der schnellen Besetzung des obersten Richteramtes durch seine Kandidatin Amy Coney Barrett verteidigt, er sei schließlich für vier Jahre gewählt worden und die Besetzungsfrage falle eindeutig in seine Amtszeit. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe sich Trump in wirren Gedankensprüngen verheddert, manchmal habe er mit seinen Unterbrechungen sogar verhindert, dass Moderator Wallace eine kritische Frage an Biden habe richten können.



Die US-Futures würden am frühen Mittwochmorgen kaum auf die Polit-Debatte reagieren. Bislang habe der Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im September 3,4 Prozent an Wert verloren. Damit gehe er auf den ersten Verlustmonat seit dem Corona-Crash im März zu. (30.09.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die mit Spannung erwartete TV-Debatte im US-Fernsehen zur Präsidentschaftswahl zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden brachte keinen klaren Sieger hervor, so Adam Maliszewski vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Finanzmärkte hätten am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Wegen der Fernsehdebatte habe somit eine Zurückhaltung bei den Anlegern dominiert. Auch hätten beide Kandidaten in Bezug auf die richtige Strategie bei der Bekämpfung des Coronavirus und auf ein Programm für die angeschlagene Wirtschaft wichtige Fragen offen gelassen.