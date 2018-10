"Wie es aussieht darf Jerome Powell vorerst aufatmen: Donald Trump will ihn erst einmal nicht feuern, obwohl er selbst den Job natürlich wesentlich besser machen würde", schmunzele Sascha Sadowski über die jüngsten Äußerungen Trumps und füge mit etwas mehr Besorgnis hinzu: "Allerdings überschätzt sich Trump in diesem Fall ein wenig, denn eine entsprechende Drohung des Präsidenten würde weitgehend ins Leere laufen. Nur weil ihm der Kurs der FED nicht passt, kann Trump den FED-Chef überhaupt nicht entlassen, dafür bräuchte es schon wesentlich gravierendere Gründe. Trotzdem kommt man nicht umhin, sich über derartige Äußerungen zu wundern, denn bislang war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass Präsidenten sich nicht zur FED-Zinspolitik äußern. Trump ignoriert in diesem Fall schlicht die Unabhängigkeit der Zentralbank - und das erinnert doch ein wenig an das Verhalten des türkischen Staatschefs in den letzten Monaten."



Fakt sei, die US-Börsen hätten in der letzten Woche deutliche Verluste hinnehmen müssen. Während Trump die Schuld daran der Zinspolitik der FED zuschiebe, würden Kapitalmarktexperten einen ganz anderen Grund sehen. "Die FED hatte die Zinserhöhungen seit langem angekündigt, die Märkte haben damit gerechnet und es entsprechend eingepreist. Warum also sollten die Märkte derart stark reagieren? Das lässt vermuten, dass Trump mit solchen Tiraden von den wahren Gründen für den Kursrutsch ablenken will, nämlich der Tatsache, dass der Handelskrieg mit China auf eine Eskalation zusteuert und die Märkte eben entsprechend auf die Bedrohung reagieren", so Sadowski. Für ihn ergebe das Verhalten des US-Präsidenten auch durchaus Sinn. "Würde er zugeben, dass seine Politik schuld an der Misere ist, würde das ihm und den Republikanern bei der Wahl im November extrem schaden. Trump hat sich in der Vergangenheit immer wieder darauf berufen, dass die gute Stimmung an der Börse ja auf seine erfolgreiche Politik zurückzuführen wäre. Ein Kurseinbruch kurz vor der Wahl ist da natürlich eine Katastrophe."



In der Banken- und Finanzwelt habe sich derweil Widerstand gegen die Einlassungen des Präsidenten formiert. Etliche Branchenkenner, vom International Chairman von JPMorgan Chase, Jacob Frenkel, über IWF-Chefin Christine Lagarde bis hin zum Vorsitzenden der Bank of England Mark Carney, hätten den Sinn von Powells eingeschlagenem Kurs bekräftigt und ihn in seiner Unabhängigkeit von den Befindlichkeiten des Präsidenten bestärkt. "Trump kann in dieser Situation nur darauf hoffen, dass die Wähler in den USA ihm seine Begründung abnehmen, denn sonst würde seine Glaubwürdigkeit noch weiter leiden. Allerdings kann der Präsident sich auch darauf verlassen, dass seine Haus- und Hof-Medien seine Argumente verbreiten werden - egal wie abstrus sie sind. Das hat man in der Vergangenheit ja bereits mehrfach beobachten dürfen. Und wer weiß - vielleicht rührt zumindest ein Teil seiner Überzeugungskraft gegenüber seinen Wählern ja daher, dass er selbst mittlerweile glaubt, was er da verbreitet", schließe Sadowski zusammenfassend ab. (15.10.2018/ac/a/m)





Glaubt man Donald Trump, ist die derzeitige Politik der amerikanischen Zentralbank totaler wirtschaftlicher Blödsinn, so die Experten von LYNX Broker.Zu schnell und zu hoch seien die Zinssteigerungen. Die derzeitige Politik würde der US-Wirtschaft und vor allem der Börse schaden und überhaupt sei alles falsch, was Jerome Powell und seine Währungshüter täten. "Die FED ist außer Kontrolle", habe Trump in dieser Woche seine Position als Reaktion auf die massiven Kurseinbrüche der US-Börsen zusammengefasst. Für Trump stehe fest, dass nicht etwa seine Handelskriege, sondern vor allem die jüngsten Zinssteigerungen der FED schuld an den Verlusten seien. Beobachter würden in diesen Äußerungen des US-Präsidenten durchaus Anlass zur Sorge sehen, denn eigentlich sollte die FED, genau wie alle anderen Zentralbanken dieser Welt, unabhängig von Staat und Regierung agieren können.