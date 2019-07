London (www.aktiencheck.de) - Nachdem US-Präsident Donald Trump mit seiner Forderung nach Strafzöllen schon rund um den Globus Handelskonflikte angezettelt hat, wendet er sich nun der Währungspolitik zu, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.



Es würden sich die Anzeichen mehren, dass er vom Finanzministerium Maßnahmen fordern könnte, um die US-Währung bewusst zu schwächen. Dazu stünden ihm Werkzeuge zur Verfügung und die Experten würden nicht bezweifeln, dass er bereit sei, sie anzuwenden. Noch sei das Spekulation, aber sie könnten sich vorstellen, dass noch vor Jahresfrist aus den Andeutungen Realität werde. Schließlich stehe im Jahr 2020 die US-Präsidentschaftswahl an, bei der Donald Trump wiedergewählt werden möchte.



Diesseits des Atlantiks würden die Beobachter gespannt auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank in der nächsten Woche blicken, auf der neue Schritte in Richtung einer unterstützenden Geldpolitik erwartet würden. Allerdings seien die Experten besorgt, dass die Erwartungen des Marktes zu hoch sein könnten und damit das Risiko einer Enttäuschung bestehe. Es könnte also sinnvoll sein, sich vor dem Treffen weniger risikoreich aufzustellen. (19.07.2019/ac/a/m)



