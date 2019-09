"Wie sollen sich Anleger und Investoren verhalten, wenn ein Tweet von Donald Trump deutliche Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten auslösen kann? Natürlich könnte man auf ein Schnäppchen auf dem Aktienmarkt hoffen, dieses lange halten und darauf vertrauen, dass die Märkte es schon richten werden, aber diese Strategie eignet sich nur, wenn man genug Zeit hat, um die aktuellen starken Schwankungen auszusitzen", fasse Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX, die Lage zusammen. "Mit anderen Worten: Langfristigen Anlegern können die Twittereskapaden von Präsident Trump weitgehend egal sein."



Anders sehe es für Trader und andere kurzfristige Anleger aus. Für sie sei der Twitterfeed von @realDonaldTrump Pflichtlektüre, denn hier lasse der US-Präsident seinen Gedanken und Gefühlen weitgehend freien Lauf. "Als Trump am 23. August US-Unternehmen per Kurznachricht aufforderte keinen Handel mehr mit China zu treiben und weitere Strafzölle androhte, fiel der Markt um ganze 600 Punkte. Ein paar Tage später verkündete er, dass er sich sicher sei, dass ein Abkommen zustande kommen würde - und der Markt ging wieder nach oben", gebe Sadowski ein aktuelles Beispiel der Problematik, die insbesondere in der Wankelmütigkeit des Präsidenten begründet sei.



"Trader sollten sich also nicht allein auf die Charttechnik verlassen, denn ein einziger Tweet kann die Ergebnisse der Analysen komplett verfälschen. Diese beruhen auf Daten der Vergangenheit und Präsident Trump lässt sich schlicht und ergreifend nicht an seinen früheren Aussagen messen. Vielmehr sollte man auf Newstrading setzen und die Nachrichten in die Strategie einbeziehen. Dazu zählt eben auch der Twitterfeed von Donald Trump. Auf diese Weise lassen sich Chancen und Risiken erkennen und die Trump-bedingte Volatilität der Märkte meistern." (04.09.2019/ac/a/m)







