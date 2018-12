Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Wien (www.aktiencheck.de) - Besonders Titel aus dem Automobilsektor (z.B. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF): +4,8%, Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF): +4,5%, Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF): +3,3%, FCA (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU): +3,7%, Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F): +2,0%, VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF): +2,9%) notierten gestern fester, nachdem US-Präsident Trump tweetete, dass China den Einfuhrzoll auf US-Automobile senken bzw. abschaffen dürfte ("China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S."), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Im Falle einer Zollherabsenkung würden insbes. BMW und Daimler würden profitieren, da die beiden Hersteller für ein Gros der Auto-Ausfuhren von USA nach China verantwortlich seien. Ferner würden heute Vertreter der deutschen Autobauer BMW, Daimler und VW mit hochrangigen Mitgliedern der Administration von Donald Trump im Weißen Haus verhandeln. Das Ziel sei die Abwendung einer potenziellen Anhebung der US-Zölle auf in der EU hergestellten PKW von aktuell 2,5% auf 25%.



GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) habe gestern die Übernahme des Onkologiespezialisten Tesaro (+58 um USD 5,1 Mrd. bekannt gegeben. Wegen Sorgen um die Dividende habe der Aktienkurs jedoch negativ (-7,6%) reagiert. Heute berichte noch HPE (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP). Morgen würden die US-Börsen geschlossen bleiben. (04.12.2018/ac/a/n)