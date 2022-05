Wenn jetzt zwischenzeitlich sowohl die Herstellung von Waren als auch deren Transport doch wieder möglich sei, dann würden in einigen Wochen die Häfen der Welt von einer Armada von Containerschiffen aus Asien überrollt, die wiederum für neue Staus und Verzögerungen sorgen würden. Immer stärker würden sich auch die Beeinträchtigungen durch die Inflation bemerkbar machen. Zwar halte sich die Konsumnachfrage trotz Preiserhöhungen auf hohem Niveau, inzwischen behindere jedoch die Teuerung auch die Angebotsseite der Wirtschaft.



Dazu komme der bange Blick auf die Geldpolitik. Diese müsse sich künftig auf die Bekämpfung der hohen Inflation konzentrieren. Dabei bleibe kein Raum mehr für die indirekte Unterstützung der Aktienmärkte, wie sie in den vergangenen Jahren stets in Schwächephasen erfolgt sei. Das Ergebnis all dieser Belastungen seien bislang abbröckelnde Aktienkurse rund um die Welt. Mit den Korrekturen würden sich andererseits aber die Bewertungen dieser Anlageklasse verbessern. Habe es im vergangenen Jahr immer mehr Befürchtungen über zu hoch bewertete Aktienkurse gegeben, so hätten die Rückgänge dazu geführt, dass zu den heutigen Zinsbedingungen Aktien fundamental nicht zu teuer seien.



In dieser Woche stünden kaum bedeutende Konjunkturindikatoren zur Veröffentlichung an. Einen Einblick in die Stimmung bei den Unternehmen in Euroland würden am Dienstag die Einkaufsmanagerindices liefern. (23.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es sind trübe Zeiten an den Kapitalmärkten, so die Analysten der DekaBank.In diesem Jahr habe sich der Konjunkturhorizont von Woche zu Woche weiter verdüstert, und wann er sich wieder aufhelle, sei noch nicht abzusehen. In China würden die Behörden mit einer schlechten Strategie gegen die Corona-Pandemie kämpfen, weil die politische Führung dies so festgelegt habe. Eine wirkliche Diskussion hierüber sei verboten. Damit laufe die Produktion weltweit weiterhin nicht rund.