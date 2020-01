Die Kennzahlen der Euphorie seien zugleich aber auch die ersten Warnsignale: So habe der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) mittlerweile einen Abstand von mehr als 13 Prozent zur 200-Tage-Linie. Bei einzelnen Aktien sei der Abstand zur 200-Tage-Linie sogar noch deutlich höher. Und der MSCI World sei seit dem Beginn der Rally steil von 527 Punkten Anfang Oktober 2019 auf jetzt 576 Punkte gestiegen.



Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG, stellt sich die Frage, ob wir also in der besten aller Welten leben würden. Mitnichten. Denn die Gewinnerwartungen der Unternehmen würden mit diesem Kursanstieg schon seit geraumer Zeit nicht mehr Schritt halten. Die mittlerweile im Durchschnitt teuren KGV würden also in dieser Form nicht mehr die realen Entwicklungen in den Unternehmen reflektieren. Damit verschlechtere sich die Chance-Risiko-Relation zusehends. In Europa stelle sich diese Diskrepanz nicht ganz so extrem wie in den USA dar. Denn die europäischen Indices würden den US-amerikanischen trotz manch anderslautender Prognose auch 2020 bisher schon wieder hinterherhinken.



Vielleicht sei das in diesem Fall aber auch ganz gut so, denn dann sei das Potenzial für Rückgänge und daraus resultierende Enttäuschungen nicht so groß. Wobei zu Angst wahrlich kein Anlass bestehe: Sämtliche Märkte befänden sich in stabilen mittelfristigen Aufwärtsentwicklungen und die Konjunkturindikatoren würden sich stabilisieren. Aber so ganz so rekordverdächtig, wie die Party derzeit ablaufe, werde sie nicht weitergehen. Zu rechnen sei eher mit einer maßvollen Konsolidierung. (20.01.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Der Jahresstart ist an den Aktienmärkten zweifellos gelungen, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Mehr noch: Die aktuelle Rally dauere seit Ende September 2019 an und habe in den ersten drei Wochen 2020 noch einmal deutlich an Momentum gewonnen. Sie werde dabei von einer regelrechten Euphorie getragen.