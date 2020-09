Ein wesentlicher Wachstumstreiber werde auch die digitale Transformation sein. In ihren Auswirkungen sei sie mit der Industrialisierung gleichzusetzen, doch werde sie disruptiv verlaufen, was strukturelle und technologische Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten und Volatilität impliziere. Im Kern aber werde es sich um einen Wachstumsprozess handeln, da sich die Produktionsmöglichkeiten durch verschiedene Prozess- und Produktinnovationen stark erweitern würden. Die Corona-Krise habe der Digitalisierung in vielen Bereichen einen Schub verliehen, was an den Umsätzen und der Börsenbewertung großer Digitalplattformen, wie Amazon, deutlich werde.



Ein enormes Wachstumspotenzial würden auch neue Technologien, wie etwa Künstliche Intelligenz (KI), die Quantentechnologie oder Bio- und Gentechnologien versprechen. Letztere würden sogar Möglichkeiten verheißen, das menschliche Lebensalter auf über 150 Jahre auszudehnen. Weitere so genannte "Moonshots" würden auf längere Sicht große Wachstumspotenziale auf neuen Technologie- und Entwicklungspfaden versprechen. Es sei offenkundig, dass mit neuen Technologien zwar bestehende Probleme gelöst werden könnten, aber auch neue Probleme entstünden, was das Rad des Fortschritts nur weiter antreibe.



Ein zentraler Wachstumstreiber der Zukunft sei auch das globale Bevölkerungswachstum. Die Weltbevölkerung werde von heute rund 7,5 Milliarden Menschen auf rund zehn Milliarden Menschen im Jahr 2050 ansteigen. Schon allein dadurch werde es zu einem absoluten Anstieg der globalen Produktion kommen - mit all den damit verbundenen Auswirkungen auf Klima und Umwelt. Auch wenn Einkommenswachstum und Bevölkerungswachstum nicht einfach extrapoliert werden könnten, so sei doch damit zu rechnen, dass es zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Gesundheit und Mobilität kommen werde. Auch hier könnten neue Technologien helfen. Durch Gentechnologien könne die Nahrungsmittelproduktion selbst auf geringeren Anbauflächen gesteigert werden, so dass mehr Flächen zur Vermeidung des Klimawandels aufgeforstet werden könnten. Technischer Fortschritt könne also bestehende Zielkonflikte zumindest mildern. Auch in den westlichen alternden Gesellschaften entstünden interessante Wachstumsmärkte. Die so genannte Silver Society sei ein riesiger Markt. Die Baby-Boomer-Generation habe besondere Eigenheiten und Präferenzen und eine hohe Kaufkraft.



Ein wesentlicher Wachstumsaspekt seien auch die geopolitischen Verschiebungen, die damit einhergehen würden. Unterschiedliche Raten des Bevölkerungs- und des Einkommenswachstums hätten bereits in den letzten zwanzig Jahren zu Verschiebungen der wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse geführt. Es sei zu erwarten, dass sich dadurch auch die geopolitischen Kräfteverhältnisse noch weiter verändern würden. In den alternden Volkswirtschaften, darunter der EU, werde sich das Potenzialwachstum weiterhin verlangsamen, während es in den Schwellenländern deutlich höher sein werde. Doch auch hier komme es, wie im Fall Chinas, zu einem spürbaren Rückgang (von über 10% auf 6% p.a.). Gerade in Phasen der Neuordnung werde verstärkt über Deglobalisierung gesprochen. Die Corona-Krise könnte durch mehr Staatswirtschaft und Autarkiebestrebungen weiter dazu beitragen und in der Folge zu geringerem Wachstum führen.



Die DONNER & REUSCHEL Studie "Wachstum neu denken", die in Zusammenarbeit mit dem Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut erstellt worden sei, argumentiere, dass der Verzicht auf Wachstum keinesfalls die Lösung sei. Da das Wachstum aus Veränderungen und Fortschritt entstehe, bilde es vielmehr die Voraussetzung, um künftige Herausforderungen adäquat zu bewältigen und erhalte so einen erweiterten Sinn. Die Studie bilde den zweiten Teil der Studienreihe Ansätze für Ökonomie, Gesellschaft und Mensch. Die Studie analysiere künftige Herausforderungen, stelle die wichtigsten neuen Wachstumsparadigmen dar und zeige, wie "gutes" Wachstum genutzt werden könne. (30.09.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die vielleicht dringendste Herausforderung unserer Zeit ist die Frage, wie wir uns von den Folgen der Corona-Krise erholen können. Bevor diese gelöst werden kann, muss vorab definiert werden, in was für einer Welt wir in Zukunft leben möchten, so die Analysten von DONNER & REUSCHEL in Zusammenarbeit mit dem Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI).Daher sei es wichtig, die derzeitigen Umbrüche und die neuen Wachstumsparadigmen in Beziehung zu setzen, da sich nur so verträgliches Wachstum erzeugen lasse. Die zentralen Fragen dabei seien, wie Wachstum erzeugt werden könne, um die Erholung schnell einzuleiten und um Arbeitslosigkeit und Schuldenkrisen zu vermeiden, und welche Art des Wachstums zur Lösung der strukturellen Probleme gebraucht werde?Die wohl größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte bestehe in der Vermeidung eines zu starken Klimawandels, also eines globalen Temperaturanstiegs von mehr als maximal zwei Grad Celsius. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten die CO2-Emissionen drastisch reduziert werden und die globalen Emissionen bis spätestens 2050 bei null liegen müssen. Die Erreichung dieses Ziels sei wohl nur durch zwei Maßnahmen zu erreichen: Den Konsum CO2-intensiver Güter für einen schnellen Reduktionserfolg zu reduzieren und das Wachstum durch technischen Fortschritt von fossilen Energieträgern und damit von CO2 zu entkoppeln. Die notwendigen Antworten auf den Klimawandel würden also in diesem Sinne ein eigenes Wachstumspotenzial erzeugen, denn klimaneutrale Güter müssten mit klimaneutralen Verfahren produziert werden.