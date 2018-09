Unter den deutschen Aktien habe sich dagegen kein klarer Favorit der Privatanleger herauskristallisiert. Die Orderbuchumsätze der fünf Spitzenreiter zwischen Januar und Juli 2018 hätten jeweils zwischen 1,2 und 1,7 Mrd. Euro gelegen, wobei Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) die Spitzenposition eingenommen habe. Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) und Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) würden die Top 5 komplettieren.



Dass sich die Deutsche Bank unter diesen Werten befinde, sei kein Wunder. Zu groß dürfte die Enttäuschung der investierten Anleger über die Geschäftsentwicklung und den Kursverlauf gewesen sein. Habe die Bank 2007 noch Kurse von über 90 Euro erreicht, sei der Kurs seither auf unter 10 Euro eingebrochen. Damit liege die Marktkapitalisierung des Deutschen Branchenprimus gerade noch bei rund 20 Mrd. Euro. International betrachtet finde das Geldhaus im Bankenranking damit keinen Anschluss mehr an die Spitzengruppe. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung sei das Unternehmen 2016 sogar aus dem STOXX Europe 50 gefallen.



Die schwache Geschäftsentwicklung verbunden mit zahlreichen Strafzahlungen habe bei der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren zu Belastungen im Milliardenbereich geführt. Immerhin sei es dem Finanzinstitut gelungen, die Fondstochter DWS (ISIN DE000DWS1007/ WKN DWS100) an die Börse zu führen. Doch auch hier hätten die Anleger bereits deutliche Verluste hinnehmen müssen. Seit dem Börsengang im März 2018 zu 32,50 Euro je Aktie verlor das DWS-Papier rund ein Viertel seines Wertes.



Bei der Deutschen Bank seien die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2018 unter den Vorjahreswerten zurückgeblieben. Marktteilnehmer hätten aber mit noch schwächeren Zahlen gerechnet. Die Bank habe im ersten Halbjahr Erträge von 13,6 Mrd. Euro nach knapp 14,0 Mrd. Euro vor Jahresfrist erwirtschaftet. Der Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter habe sich auf 481 Mio. Euro halbiert, im zweiten Quartal habe der Überschuss bei rund 360 Mio. Euro gelegen. Entsprechend sei auch das Ergebnis je Aktie weiter zurückgegangen. Zuletzt hätten Spekulationen um einen Ausstieg des Großaktionärs HNA die Aktie wieder unter das Niveau von 10 Euro gedrückt. Erholungsversuche des Kurses im Umfeld der Halbjahreszahlen seien so schnell wieder ad acta gelegt worden.



Ganz aktuell habe die Tradegate Exchange die Orderbuchumsätze zum Monat August gemeldet. Unter den Aktienwerten international belege hierbei weiterhin Amazon den Spitzenplatz, in der Kategorie Aktienwerte National habe die Wirecard-Aktie die höchsten Handelsumsätze vorweisen können.



Orderbuchumsätze an der Tradegate Exchange von Januar bis Juli 2018:



Wert / ISIN / Orderbuchumsatz



Top 5 Aktien (national)

Daimler AG / DE0007100000 / 1.708.600.650 Euro

Volkswagen AG VZ / DE0007664039 / 1.588.329.927 Euro

Deutsche Telekom AG / DE0005557508 / 1.381.625.445 Euro

Deutsche Bank AG / DE0005140008 / 1.351.332.165 Euro

Allianz SE / DE0008404005 / 1.229.584.049 Euro



Top 5 Aktien (international)

Amazon.Com Inc. / US0231351067 / 2.484.952.518 Euro

Apple Inc. / US0378331005 / 1.081.292.857 Euro

Facebook Inc. / US30303M1027 / 1.010.503.116 Euro

Alibaba Group Ltd. sp.ADRs / US01609W1027 / 867.505.173 Euro

Steinhoff Internatl Hldgs N.V. / NL0011375019 / 861.568.210 Euro (Ausgabe 9/2018) (17.09.2018/ac/a/m)







