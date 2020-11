Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

57,60 EUR -0,69% (06.11.2020, 14:29)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (06.11.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF).Toyota habe wegen der Corona-Pandemiebei den weltweiten Autoverkäufen im 1. Halbjahr 2020/21 deutliche Rückgang ein fast allen ausgewiesenen Regionen verzeichnet. In China hätten die Verkaufszahlen jedoch um 19,0% verbessert werden können. Weltweit sei der Absatz des Konzerns um 19,9% auf 4,366 Mio. Einheiten eingebrochen. Der Konzern-Umsatz sei sogar um 25,9% auf JPY 11,375 Bio. gefallen.Auch Toyota leide massiv unter der Corona-Pandemie und werde u.a. durch das gut laufende China-Geschäft (H1: Absatz +19,0%, operatives Ergebnis +43,7%) gestützt, weshalb das Absatzminus des Konzerns moderater ausgefallen sei als das Umsatzminus. Die Unternehmensführung habe ihre Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr 2020/21 deutlich angehoben. Die Corona-Pandemie dürfte die Konsolidierung im Automobil-Sektor vorantreiben. Hier liege Toyota bereits weit vorne, hätten die Japaner in den letzten Jahren doch bereits Subaru (Beteiligung von 20%), Suzuki (4,9%) und Mazda (5,1%) enger an sich gebunden. Zusammen seien die vier japanischen Automobil-Konzerne im Jahr 2019 auf einen Absatz von mehr als 16 Mio. Autos gekommen. Die japanische Automobilindustrie bereite sich auf die Disruption der Automobilwelt vor, die in den kommenden Jahren infolge der Elektromobilität und des Autonomen Fahrens, aber auch mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie, stark Tempo aufnehmen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Toyota Motor Corp.": Keine vorhanden.