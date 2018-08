Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF).Sparmaßnahmen würden greifen - der Konzern habe mit recht starken Q1-Zahlen überzeugt, wenngleich der Unternehmensausblick für das Gesamtjahr gewohnt konservativ gehalten worden sei. Im letzten Geschäftsjahr habe die Unternehmensführung den Ausblick mehrfach erhöht, was auch im laufenden Geschäftsjahr nicht unwahrscheinlich sein dürfte. Bei den Verkaufszahlen in H1 falle Toyota mit 5,210 Mio. Einheiten deutlicher hinter Volkswagen (5,519 Mio.), aber auch hinter die Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi (5,539 Mio.) zurück und drohe, 2018 den Anschluss an die Konkurrenten zu verlieren. Jedoch sei Größe nicht alles.Zudem werde die Zusammenarbeit mit den beiden japanischen Mitbewerbern Mazda (auch kapitalmäßig unterlegt) und Suzuki (ausgedehnt auf Indien) intensiver, sodass sich mittelfristig deutliche Kosteneinsparungen bei Einkauf sowie Forschung & Entwicklung realisieren lassen sollten. Ein neuer japanischer Automobil-Riese scheine sich zu formen. Größere Probleme könnten Toyota die weltweiten Handelskonflikte bereiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Toyota Motor Corp": Keine vorhanden.