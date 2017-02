Xetra-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

54,30 EUR +2,74% (06.02.2017, 09:59)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (06.02.2017/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des japanischen Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) und senkt sein Kursziel.Der Konzern habe den Autoabsatz in den ersten neun Monaten 2016/17 um 1% auf 7,712 Mio. Einheiten erhöht. Während die Verkaufszahlen in Nordamerika nur geringfügig um 0,2% hätten zulegen können, sei das Wachstum in Japan, Asien und Europa deutlicher ausgefallen. Stark rückläufig sei der Absatz mit -35,4% im Mittleren Osten gewesen. Der Konzernumsatz sei jedoch klar um 6% auf JPY 20,155 Bio. gesunken. Das operative Ergebnis sei um JPY 750,2 Mrd. auf JPY 1,555 Bio. gefallen, was vor allem auf Wechselkurseffekte und Kostensteigerungen zurückzuführen sei.Auch wenn der Autobauer in verschiedenen US-Werken mehr als 2 Mio. Autos fertigt, sollten protektionistische Maßnahmen der Trump-Regierung nicht spurlos an dem Konzern vorübergehen, zumal er ein neues Werk in Mexiko errichte. Bei den Ergebnismargen sei Toyota wegen der Wechselkurseffekte in der Normalität angekommen. Die Zeiten, in denen Toyota bessere Margen als die Premiumproduzenten erzielt habe, würden erst einmal der Vergangenheit angehören.Börsenplätze Toyota Motor-Aktie: