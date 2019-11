Börsenplätze Total-Aktie:



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (07.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Die Aktie des Energieriesen Royal Dutch Shell habe zuletzt von einem gestiegenen Ölpreis und den Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit profitieren können - allerdings nicht so stark wie die Anteile des französischen Rivalen Total. Sollten Anleger nun umschichten?Beim Blick auf den Chart habe Total aktuell knapp die Nase vorne. Die Papiere seien aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen und hätten damit ein neues Kaufsignal generiert. Der Shell-Chart sehe ähnlich aus, wirke allerdings noch etwas träger. Zudem notiere die Aktie immer noch weit unter ihren Jahershöchstständen.Gemessen an der Bewertung nähmen sich die beiden Aktien wenig. Beide Titel kämen derzeit jeweils auf ein 2020er KGV von 11 und ein KBV von etwa 1,2. Bei der Dividendenrendite habe Shell mit 6,3 Prozent gegenüber den 5,5 Prozent bei Total die Nase vorn. Zudem werde bei Total auch französische Quellensteuer fällig, die etwa bei den britischen B-Aktien von Shell komplett wegfalle.Allerdings wachse Total deutlich schneller. Die Franzosen hätten die Produktion in den ersten neun Monaten 2019 um 8 Prozent gesteigert, für das Gesamtjahr würden sogar 9 Prozent angepeilt. Dies sei eine beeindruckende Rate für einen Konzern dieser Größe - und gleichzeitig auch ein Beleg für strategisch clevere Investitionen in neue Vorkommen.Wem eine anhaltend hohe und vor allem sichere Dividende wichtig sei, sei bei Shell unverändert gut aufgehoben (Stoppkurs: 24,00 Euro). Wer eher auf kurzfristige Kursgewinne aus ist und noch nicht im Energiesektor investiert ist, sollte derzeit eher auf Total setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte hier bei 41,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 07.11.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Royal Dutch Shell, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link