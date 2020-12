Börsenplätze Total-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

37,325 EUR +2,51% (04.12.2020, 11:14)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

36,47 EUR -0,67% (03.12.2020)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (04.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Die Aktien von Energieproduzenten wie Total oder Shell könnten im frühen Handel deutlich zulegen. Rückenwind würden die Kurse von anziehenden Ölpreisen erhalten. Dies wiederum liege daran, dass sich die 23 in der OPEC+ verbündeten Länder endlich auf eine Förderstrategie für das neue Jahr verständigt hätten.Die Einigung sehe vor, dass ab Januar 500.000 Barrel Rohöl mehr je Tag fließen sollten. Monatlich solle das weitere Vorgehen geprüft werden.Damit weiche die OPEC+ von einem früheren Beschluss ab, der eine Anhebung um knapp zwei Millionen Barrel je Tag vorsehen habe. Hintergrund der neuen Regelung sei die ungewisse Aussicht über den Fortgang der Corona-Pandemie. Die Förderländer würden offenbar flexibel auf die kurzfristige Entwicklung reagieren wollen.Zuvor habe es Diskussionen über die richtige Strategie gegeben. Vor allem die eng verbündeten Golfstaaten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate seien sich nicht einig gewesen.Anleger können bei den günstig bewerteten Dividendenperlen weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". bei Total sollte der Stoppkurs bei 28,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link