Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (28.04.2020/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Total-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Seit dem Märztief bei 21,12 EUR und einem lehrbuchmäßigen Pullback an den ehemaligen Baissetrend seit 2007 (akt. bei 21,80 EUR) habe sich die Total-Aktie deutlich erholen können. Zuversichtlich stimme in diesem Kontext, dass auch die Verwerfungen am Ölmarkt der letzten Woche den Öltitel nicht mehr aus der Bahn hätten werfen können. Vielmehr habe das Papier mit 29,19 EUR in der letzten Woche ein deutlich höheres Tief ausgebildet. Dennoch würden sich auf der Indikatorenseite nach dem dramatischen Ausverkauf der letzten Monate weiterhin Extremwerte identifizieren lassen. So notiere beispielsweise der MACD auf einem historisch niedrigen Niveau. Gleichzeitig notiere der Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger Band auf einem absoluten Rekordlevel. Auf solche "Hoch-Vola-Phasen" sei in der Vergangenheit regelmäßig eine Marktberuhigung gefolgt, zumal mit dem RSI ein erster Indikator ein neues Einstiegssignal habe generieren können.In der Summe favorisieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt derzeit zumindest eine Stabilisierung auf Basis des zyklischen Tiefs von 2003 bei 27,27 EUR. Mit dem eingangs erwähnten Ausverkaufstief stehe zudem eine weitere wichtige Unterstützung zur Verfügung. (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:32,79 EUR +1,42% (28.04.2020, 11:45)Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:32,88 EUR +1,95% (28.04.2020, 11:48)