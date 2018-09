Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

54,10 EUR +0,22% (19.09.2018, 09:09)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (19.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Der Ölpreis bewege sich weiterhin auf hohem Niveau und vereinfache es Energieunternehmen, Quartal für Quartal Milliardengewinne einzufahren - und nach wie vor auch einen stattlichen Anteile daran an die Aktionäre auszuschütten. Bei den Franzosen stehe jetzt wieder ein Stichtag an. Lohne sich jetzt der Einstieg?Am 25. September werde das Wertpapier wieder ex-Dividende gehandelt. Wer in den Genuss der Quartalsausschüttung von nun 0,64 Euro kommen möchte, müsste die Anteile also bis spätestens zum Handelsschluss am Dienstag gekauft haben. Die Ausschüttung erfolge dann ab dem 12. Oktober. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet errechne sich eine Dividende von 2,56 Euro. Die Rendite würde demnach knapp 4,7% betragen.Doch mehr als die kurzfristige Chance auf die Quartalsdividende spreche für einen Kauf von Total aktuell das attraktive Chartbild: Der Titel stehe nur noch knapp unter dem bisherigen Mehrjahreshoch bei 56,20 Euro. Gelinge der Sprung über diese Marke, wäre anschließend der Weg nach oben frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:54,12 EUR +0,30% (19.09.2018, 09:08)