Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

53,51 EUR -0,39% (06.07.2018, 10:43)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:
850727

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (06.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Die sogenannte "OPEC+" habe Ende Juni entschieden, dass die Vereinbarungen von Ende 2016 eingehalten werden sollten, was bedeute, dass das Bündnis (24 Länder) seine Produktion in H2/2018 um insgesamt ca. 1 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag (BpT) erhöhen werde. Dies sei weniger als im Vorfeld von Saudi-Arabien und Russland gefordert. Alles in allem werte der Analyst die "OPEC+"-Entscheidung (Ölmarkt dürfte recht ausgeglichen bleiben, was den Ölpreis stützen sollte und zugleich jedoch eine "Preisexplosion", die die Weltwirtschaft und die Ölnachfrage letztendlich belasten sollte, verhindere) positiv für Total, zumal die "OPEC+"-Länder an einer längerfristigen Kooperation (über Ende 2018 hinaus) interessiert seien.Im aktuellen (77 USD je Barrel) und zu erwartenden Ölpreisumfeld könne Total starke freie Cashflows erwirtschaften (organischer freier Cashflow Gj. 2017 bei Brent-Preis von 54 USD je Barrel: 7,9 Mrd. USD; für Dividende von 2,96 USD bzw. 2,48 Euro je Aktie: rund 7,7 Mrd. USD). Der Konzern sei von der US-Aufkündigung des Iran-Atomabkommens direkt betroffen, weil er sich jetzt aus dem iranischen Gasprojekt South Pars 11 zurückziehen müsse, um die US-Geschäfte nicht zu gefährden. Jedoch sehe Total durch den Rückzug seine mittelfristige Produktions-Guidance (CAGR 2016-2022: 5%) nicht als gefährdet an. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 5,65 (alt: 4,93) USD, berichtetes EPS 2018e: 5,56 (alt: 4,83) USD; EPS 2019e: 5,75 (alt: 5,06) USD).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Total-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 56,00 auf 58,00 Euro angehoben worden. (Analyse vom 06.07.2018)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:53,48 EUR -0,33% (06.07.2018, 10:39)