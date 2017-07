WKN Total-Aktie:

Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (04.07.2017/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Total-Aktie: Chancen für einen tragfähigen Boden stehen relativ gut - Chartanalyse

Obwohl Iran mit dem französischen Total-Konzern einen Erdgasdeal in Milliardenhöhe vereinbart hat, trug die Nachricht bei der Total-Aktie nur kurzfristig zu einem Kursschub bei, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Die Chancen für einen tragfähigen Boden im Bereich und 44,00 Euro stünden nach Auswertung des kurzfristigen Chartverlauf seit Anfang 2016 relativ gut - denn an dieses Niveau habe die Total-Aktie in den vergangenen Monaten mehrmals darauf eingehämmert, ein Anstieg darüber sei allerdings erst im Dezember vergangenen Jahres gelungen. Damit hätten Markteilnehmer in diesem Bereich nun eine Horizontalunterstützung etabliert, die kurzfristig Wirkung zeige und für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden könne. Als Bestätigung wäre jedoch ein Wochenschlusskurs oberhalb von 44,00 Euro wünschenswert. Aber auch steigende Rohölpreise dürften der Aktie des Ölkonzerns Total zu einem Revival verhelfen und die Bilanz im weiteren Verlauf stützen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.07.2017)