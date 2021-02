Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 46,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 17.02.2021 40,50 Neutral UBS AG Jon Rigby 11.02.2021 50,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 10.02.2021 39,00 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 10.02.2021 42,50 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 10.02.2021 42,00 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 10.02.2021 38,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 10.02.2021 46,00 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 09.02.2021 42,00 Buy Jefferies & Company Giacomo Romeo 09.02.2021

Börsenplätze Total-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Total-Aktie:

36,905 EUR +0,83% (19.02.2021, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

36,95 EUR +1,03% (19.02.2021, 17:36)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Total-Aktie:

45,17 USD +1,28% (19.02.2021, 21:28)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol Total-Aktie:

FP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: FP, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (22.02.2021/ac/a/a)







Paris (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: FP, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: TTFNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 50,00 oder 38,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. hat am 9. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. Februar habe der Ölkonzern Total im vierten Quartal seinen Erholungskurs fortgesetzt. Der Konzern habe wie bereits im Vorquartal einen Gewinn erzielen können. Im zweiten Jahresviertel habe Total noch einen Milliardenverlust ausgewiesen. Unter dem Strich seien 891 Millionen US-Dollar (740 Mio. Euro) verblieben. Im Vorjahr seien es noch 2,6 Milliarden Dollar gewesen.Bereinigt habe der Nettogewinn in den Monaten Oktober bis Dezember 1,3 Milliarden Dollar nach 3,17 Milliarden Dollar im Vorjahr betragen. Damit habe Total die Analystenprognosen übertroffen. Die Aktionäre sollten wie bereits in den Vorquartalen eine Zwischendividende von 66 Euro-Cent je Aktie erhalten. Seinen Sparkurs wolle Total auch im laufenden Jahr fortführen. So wolle das Unternehmen mit 12 Milliarden Dollar eine Milliarde Dollar weniger investieren.Im Gesamtjahr habe ein auf die Aktionäre anfallender Verlust von 7,24 Milliarden Dollar gestanden, da die Franzosen im zweiten Quartal wegen eines beispiellosen Nachfrage- und Preiseinbruchs bei Öl und Gas Milliarden auf ihre Bestände hätten abschreiben müssen. Im Vorjahr hatte Total noch einen Nettogewinn von rund 11,3 Milliarden Dollar gemacht, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, hat die britische Investmentbank Barclays mit 50 Euro das höchste Kursziel veranschlagt. Die Einstufung für den Titel wurde auf "overweight" belassen. Die Aktie bleibe ihr "Top Pick" im europäischen Energiesektor, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am 10. Februar vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe daran erinnert, warum Anleger die Aktie im Portfolio haben sollten. Der Ölkonzern schaffe den Spagat, den Energiewandel zu begleiten und gleichzeitig die Aktionäre zu beteiligen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Total-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Total-Aktie auf einen Blick: