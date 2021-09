ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (29.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) charttechnisch unter die Lupe.Das Nachholpotenzial verschiedener Öltitel im Vergleich zum "schwarzen Gold" selbst weise auch die Total-Aktie auf. Charttechnisch liege hier als besonderer "Mutmacher" ein verschachteltes Kursmuster vor. Übergeordnet befinde sich dasPapier in einem Bodenbildungsprozess - definiert durch die beiden Lows von 2020 bei 24,51 EUR bzw. 21,12 EUR. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung seit dem Frühjahr als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Aus dieser Konsolidierungsformation ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial, um perspektivisch auch die Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei gut 42 EUR sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 43,24 EUR) zu überspringen. Letzteres würde dann für den Abschluss der andiskutierten, großen unteren Umkehr sorgen. Zusätzlicher Rückenwind komme von Seiten des MACD, der gerade ein positives Schnittmuster geliefert habe. Auch die Relative Stärke signalisiere inzwischen wieder einen Haussetrend. Im Fall einer erfolgreichen Bodenbildung würden die Hochs bei rund 50 EUR das nächste Anlaufziel definieren. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich indes die Flaggenbegrenzung (akt. bei 42,56 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.09.2021).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:40,855 EUR -1,76% (29.09.2021, 09:48)Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:40,895 EUR -1,68% (29.09.2021, 09:55)