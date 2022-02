Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

52,04 EUR -0,36% (10.02.2022, 09:09)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

52,40 EUR +2,16% (09.02.2022, 17:38)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (10.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Satte 16 Milliarden Euro dürfte TotalEnergies in diesem Jahr verdienen. Seit Wochen und Monaten würden die Ölpreise anziehen - und die Analysten müssten ihre Gewinnprognosen anpassen. Gut möglich, dass dies bald wieder geschehen werde. Indes hätten die Ölpreise am Mittwoch nach einigen schwächeren Handelstagen wieder zugelegt.Sie hätten von gestiegenen Rohöllagerbeständen profitiert. Ein Barrel der Nordseesorte Brent habe sich um knapp ein Prozent auf 91,75 US-Dollar verteuert. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 74 Cent auf 90,10 Dollar gestiegen.Die US-Lagerbestände an Rohöl seien in der vergangenen Woche überraschend und deutlich gefallen. Die Vorräte seien laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 4,8 Millionen auf 410,4 Millionen Barrel gesunken. Analysten hätten dagegen mit einem Anstieg um 1,5 Millionen Barrel gerechnet. Auch die Benzin- und Destillatebestände hätten nachgegeben. Geringere Ölvorräte würden tendenziell die Preise stützen.Die Ölpreise hätten an den vergangenen Tagen noch merklich nachgegeben. Auch am Mittwoch seien die Preise zeitweise unter Druck geraten. "Die zu Wochenbeginn verzeichneten Siebenjahreshochs sind somit etwas außer Reichweite geraten und es hat momentan auch nicht den Anschein, dass diese in Kürze wieder erreicht werden", habe Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank kommentiert. Die Stimmung am Ölmarkt habe offenbar gedreht. "Maßgeblich dazu beigetragen haben Spekulationen über eine möglicherweise schon baldige Rückkehr der iranischen Ölexporte", so Fritsch.Falls die Vereinbarungen des Atomabkommens von 2015 wiederbelebt würden, könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl an andere Länder liefern. Noch stehe eine Einigung aus. "Das hohe Preisniveau könnte die Verhandlungsteilnehmer kompromissbereiter gemacht haben", erwarte Fritsch.Ölpreise von mehr als 90 Dollar seien für TotalEnergies natürlich eine Lizenz zum Gelddrucken - und diese Phase könnte sich noch längere Zeit fortsetzen. Weil die Franzosen auch kontinuierlich ihre Stellung im Bereich der Erneuerbaren Energien und in anderen Zukunftsmärkten ausbauen würden, seien auch die langfristigen Aussichten für den Konzern sehr gut.Da die Bewertung der TotalEnergies-Aktie immer noch günstig ist und das Chartbild bullish, können Dividendenjäger weiterhin zugreifen (Stopp: 36,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)