Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (11.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Bei TotalEnergies würden dank hoher Ölpreise wieder die Gewinne sprudeln. Nach roten Zahlen 2020 seien die Franzosen mit 16 Mrd. US-Dollar Überschuss 2021 wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. TotalEnergies wolle Anlegern mehr Dividende zahlen und bringe ein weiteres Aktienrückkaufprogramm für bis zu zwei Mrd. Dollar auf den Weg.Bei Analysten seien die Nachrichten gut angekommen, an der Börse hätten die Anleger nach dem jüngst starken Lauf Gewinne mitgenommen. Zuletzt habe die TotalEnergies-Aktie rund 1,5 Prozent tiefer gestanden. Der Titel habe zuvor allerdings auch seit Jahresanfang rund 17 Prozent hinzugewonnen.Der Konzern wolle den geplanten Aktienrückkauf im ersten Halbjahr über die Bühne bringen. Bereits im Schlussquartal 2021 habe TotalEnergies mit 1,5 Mrd. Dollar erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder für Aktienrückkäufe in die Taschen gegriffen. 2020 jedoch hätten die Franzosen die Kasse verschlossen halten müssen, denn im ersten Jahr der Pandemie habe der Konzern noch riesige Beträge auf seine Bestände abschreiben müssen und dadurch einen Verlust von mehr als 7 Mrd. Dollar geschrieben.Inzwischen aber habe der Öl- und Gasmulti wieder genug Schlagkraft für bewährte Mittel zur Kurspflege: 2021 habe der Konzern einen Nettobarmittelzufluss von 15,8 Mrd. Dollar erwirtschaftet. Der Aktienrückkauf solle den Angaben zufolge aus überschüssigen Barmitteln finanziert werden.Zudem würden den Anlegern höhere Ausschüttungen winken. Die Aktionäre sollten zwar für das vierte Quartal wie in den Vorquartalen eine Dividende von 0,66 Euro erhalten, künftig solle die Quartalsdividende aber um 5 Prozent steigen. Mit solchen Maßnahmen sei TotalEnergies in guter Gesellschaft, auch Wettbewerber wie BP und Shell würden wieder Milliarden in Dividenden und Aktienrückkäufe stecken.Im neuen Jahr wolle TotalEnergies die Investitionsausgaben erhöhen: 14 bis 15 Mrd. Dollar seien eingeplant nach 13,3 Mrd. im vergangenen Jahr, die unter anderem für mehrere Übernahmen verwendet worden seien. Gleichzeitig habe TotalEnergies angekündigt, sich aus einem Projekt im Golf von Mexiko zurückzuziehen.Die operative Entwicklung bei TotalEnergies stimme. DER AKTIONÄR halte den Qualitätstitel immer noch für unterbewertet. Da das Chartbild nach wie vor bullish ist, können Anleger weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stopp sollte nun auf 39,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 11.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)