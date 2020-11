Der Titelselektion komme nach Ansicht von Paul Quinsee nun eine entscheidende Rolle zu. Chancen sähen Quinsee und das Aktien-Team etwa in angeschlagenen zyklischen Konsumgüterunternehmen, die nächstes Jahr von einer Erholung der Nachfrage profitieren dürften. Zudem seien Investments in Autozulieferer, Halbleiterhersteller und Grundstoffunternehmen, die auf einen Aufschwung in der Automobilbranche ausgerichtet seien, attraktiv. Auch Wohnimmobilien seien ein weiteres Thema für die Portfolios. Hinzu kämen Unternehmen mit Schwerpunkt erneuerbare Energien in Europa. Ebenso japanische Aktien seien eine oft übersehene Chance.



Die wesentlichen Punkte aus Sicht von Paul Quinsee seien:



Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie habe die Erwartung einer raschen Erholung und einer lockeren Geldpolitik die Märkte beflügelt. Der Aufschwung am Aktienmarkt sei beeindruckend gewesen, wenn auch uneinheitlich, wobei sich der Enthusiasmus für die Technologiegiganten weiter verstärkt habe.



Unsere Portfoliomanager sind der Meinung, dass ein großer Teil der Markterholung bereits hinter uns liegt, und nur wenige erwarten weiterhin überdurchschnittliche Erträge, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Angesichts der äußerst unterstützenden Geldpolitik sowie der Hoffnungen und Erwartungen an eine medizinische Lösung für COVID-19 falle es jedoch schwer, allzu vorsichtig zu sein. Für unser Team geht es dabei allerdings in erster Linie um die Aktienauswahl und weniger um die Marktrichtung, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.



Die Bewertungen würden innerhalb der Märkte enorm variieren. Die Experten von J.P. Morgan Asset Management sähen gute Ertragschancen bei einem recht breiten Spektrum von Aktien. Denn die wahrgenommenen Gewinner seien inzwischen sehr teuer, auch wenn sie weiterhin von einem starken Wachstum profitieren würden. Deshalb sollten Anleger aus Sicht der Experten von J.P. Morgan Asset Management auf ein ausgewogenes Portfolio achten. Es gelte, nach Gelegenheiten in günstiger bewerteten Unternehmen zu suchen, denen eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivität zugutekommen dürfte. (09.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf das 4. Quartal 2020 erwarten die Aktienexperten von J.P. Morgan Asset Management auf Basis der aktuellen Global Equity Views vom jetzigen Niveau aus eher durchschnittliche als spektakuläre Erträge.Die Bewertungen am Aktienmarkt gingen bereits von einer deutlichen Erholung der Gewinne aus und seien damit weniger attraktiv als noch im März, aber auch noch nicht besonders angespannt. Bei Vergleichen zwischen Aktien und Anleihen schnitten Aktien nach wie vor besser ab."Nach einer drastischen Kürzung unserer globalen Gewinnerwartungen um 30 Prozent für dieses Jahr senkt unser Research-Team die kurzfristigen Gewinnprognosen mittlerweile nicht mehr und hat zuletzt sogar einige Aufwärtskorrekturen vorgenommen. Insgesamt entsprechen unsere Prognosen für 2021 in etwa den Werten vor der Pandemie für 2019. Unsere langfristige "normalisierte" Prognose, die ein zentrales Element unseres Anlageprozesses ist, liegt jedoch rund 10 Prozent unter Vorkrisenniveau. Auch wenn regionale Nuancen in der Erholung zu erkennen sind, bleiben die Unterschiede zwischen den Branchen weitaus bedeutsamer - um nicht zu sagen extrem", erklärt Paul Quinsee, Managing Director und Global Head of Equities bei J.P. Morgan Asset Management. Im Energiesektor etwa seien die Erwartungen am stärksten eingebrochen.