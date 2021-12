Den richtigen Kredit wählen

Bild: Immobilien sind eine beliebte Form der Anlage. Bildquelle: RandyJost via pixabay.com

Möglichst viel Eigenkapital investieren

Zuschüsse beanspruchen

In manchen Fällen kann man beim Immobilienkauf einen Zuschuss vom Staat beanspruchen. Vor allem auf Familien trifft dies zu. Diese sollten sich informieren, was in ihrer Stadt und in ihrer individuellen Situation möglich ist. Auch Förderungen für energiesparende Baumaßnahmen gibt es von der Seite des Staats oder in Form von Regionalprogrammen.



Erst Planung - dann Kaufvertrag

Ein Fehler, den viele machen, die eine Immobilie kaufen möchten, ist, zuerst den Kaufvertrag zu unterschreiben und sich erst danach um die Finanzierung zu kümmern. Tatsächlich ist es jedoch klüger, den Kauf einer Immobilie gut zu planen. Im besten Fall ist bereits alles Finanzielle geregelt, ehe man den Kaufvertrag unterschreibt.



Denn während man einen Darlehensvertrag innerhalb von zwei Wochen widerrufen kann, falls kein Kaufvertrag zustande kommt, sieht es andersherum schlecht aus. Ist der Kaufvertrag erst einmal beim Notar unterschrieben worden, gibt es kein Zurück. Auf Biegen und Brechen einen geeigneten Kredit zu finden, ist eher eine schlechte Idee.



Getrennter Kauf von Grundstück und Immobilie

Was zunächst abstrakt klingt, ist in der Praxis wirklich hilfreich: Man sollte sich darum bemühen, zuerst das Grundstück zu kaufen und erst danach die Immobilie, die sich darauf befindet, erwerben. Das liegt daran, dass sich die Grunderwerbssteuer auf den Grund und Boden bezieht. Wer also Grundstück und Immobilie gleichzeitig kauft, zahlt die Grunderwerbssteuer auf den gesamten Kaufpreis. Kauft man Grundstück und Immobilie getrennt voneinander, spart man sich einiges an Grunderwerbssteuer.



Umso vorgehen zu können, benötigt man zwei unterschiedliche und inhaltlich getrennte Verträge. Darüber hinaus müssen zwischen dem Grundstückkauf und dem Kauf der Immobilie mindestens 6 Monate liegen.



Fazit

Der Kauf einer Immobilie muss gut geplant werden. Damit man nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerät, ist oftmals ein Kredit die richtige Lösung. Doch auch hier gilt es, gut zu überlegen, welcher Kredit zu der eigenen Situation individuell am besten passt. (03.12.2021/ac/a/m)









