Was ist ein Aktiendepot?

Das klassische Aktiendepot

Anleger sollten beispielsweise auch wissen, ob auf der Plattform Informationen zu Strategien und anderen Finanzprodukten angeboten werden



Erfahrungen erarbeitet sich jeder Trader selbst, aber Strategien und Aktien-Wissen sollte ein guter Broker vermitteln.

Die Kosten jedes einzelnen Tradings spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Wenn der Broker zu teuer ist, besteht die Gefahr, dass diese Gebühren eine gute Rendite regelrecht auffressen. Anfänger und Trading-Einsteiger unterschätzen diesen Fakt. Denn, auch wenn ein äußerst günstiges Aktiendepot angeboten wird, muss es nicht automatische die optimale Lösung sein: Oftmals bedeutet ein niedriger Preis auch eine niedrige bzw. wenig Leistung. Ein kundenfreundliches Feature wäre bei einem guten Broker beispielsweise auch das Angebot eines Treue- oder Bonus-Programms zur Kundenbindung.



Mit im Portfolio eines Brokers sollten bestimmte Orderarten zur Limitsetzung sein, damit genügend Handelsspielraum vorhanden ist. Die richtige Order zur richtigen Zeit bringt Erfolg und Gewinn. Trader, die viel unterwegs sind, werden auch darauf achten, dass sie mobil traden können. Denn auch im Aktienhandel spielen mittlerweile besonders die mobilen Endgeräte wie Smartphone und Tablet eine wichtige Rolle.



Um ein Aktiendepot zu eröffnen, sind auch Benutzerfreundlichkeit der Webseite und die Software von Wichtigkeit. Alle Funktionen sollten zuverlässig und sicher sein - auch die Infos und Hinweise zu Risiken und zu den Renditen. Geldanlagen in Festgeld oder Tagesgeld funktionieren anders als Aktien. Darum sollten gerade Anfänger und neue Kunden auf die Risiken hingewiesen werden.

Der Kundensupport sollte professionell, kompetent und immer gut erreichbar sein. Gerade im Aktien-Trading sind schnelle Entscheidungen Grundlage für einen Trading-Erfolg. Und ein Broker als Handelspartner sollte bei Problemen eine professionelle Hilfestellung gewährleisten und Fragen schnell beantworten können.



Die richtigen Aktien für das Aktiendepot

Auch für Einsteiger gibt es verschiedene Aktien Strategien. Die meisten Broker bieten Börsennachrichten oder verschicken Newsletter mit den neuesten Informationen, aber auch Börsennachrichten im Fernsehen können sehr hilfreich sein. Analysetools beim Broker und Anlagecharts helfen des Weiteren, sich einen Überblick zu verschaffen, wie sich die Aktien und die Bilanzen einzelner Unternehmen entwickeln. Jeder Anleger sollte wissen, dass der Erfolg an einer Wertpapierbörse von verschiedenen Unternehmens-Faktoren abhängt und man auch mit Verlusten rechnen muss.



Äußerst wichtig ist die Überlegung, wie viel Geld in Wertpapier investiert werden soll. Dabei ist empfehlenswert nur das Geld anzulegen, das nicht benötigt wird und zur freien Verfügung steht. Außerdem gilt das Motto: Je breiter man die Aktien streut, desto besser. Niemals alles auf eine Karte setzen. Börsen-Profis empfehlen, sich zunächst vier oder fünf Werte auszusuchen und sich diese intensiv zu betrachten. Entscheiden für eine erfolgreiche Rendite ist auch das langfristige Denken mit einer langfristigen Strategie. Denn je öfter Aktienverkäufe oder Aktienkäufe getätigt werden, desto höher ist das Risiko. Viele erfolgreiche Investoren schwören auf die Strategie, Aktien für Jahrzehnte in ihrem Portfolio - Aktiendepot - zu halten und konnten sich damit ein kleines (oder großes) Vermögen anhäufen. (29.01.2021/ac/a/m)









