Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (19.03.2019/ac/a/n)





Tilray Inc. habe einen starken Quartalsbericht abgeliefert. Die Nachfrage sehe robust aus.Aggressive Investitionen in Wachstum würden derweil die Margen belasten. Analyst Mike Grondahl hält Tilray aber für gut positioniert um langfristiges Wachstum zu erzielen.In ihrer Tilray-Aktienanalyse stufen die Analysten von Northland Capital Markets den Titel unverändert mit "outperform" ein.