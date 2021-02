NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

63,91 USD +50,91% (10.02.2021, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Tilray-Aktie (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Die Tilray-Aktie habe gestern um satte 50% zugelegt und steige auch am Freitag vorbörslich weiter. Die Reddit-Gemeinde, die zuvor u.a. bei GameStop zu einem Short-Squeeze beigeführt habe, wette nun wohl darauf, dass Cannabis-Aktien von einer möglichen Cannabis-Legalisierung in den USA unter der neuen Regierung profitieren könnten. Maydorn sei aber skeptisch, denn es habe bei Tilray schon einmal einen Hype gegeber, der die Aktie steil nach oben katapultiert habe. Der Kursanstieg sei aber schnell wieder komplett vernichtet worden. Anleger, die trotzdem mitzocken wollten, sollten das lieber mit kleineren Beträgen machen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.02.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:58,15 EUR +10,49% (11.02.2021, 13:28)