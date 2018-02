Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der VDMA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Strobl, der im CDU-Verhandlungsteam für eine neue Große Koalition den Bereich Wirtschaft betreut, warb um Vertrauen. "Wir müssen die Verhandlungen positiv zu Ende bringen, Attentismus tut insbesondere gegenüber unseren europäischen Partnern nicht gut." Positiv zu verbuchen sei, dass die Lohnnebenkosten unter 40 Prozent verbleiben würden und Steuererhöhungen in den Verhandlungen abgewendet werden konnten. "Weitere Belastungen für die Wirtschaft stehen nicht zur Debatte", betonte der CDU-Politiker. Zudem sei die auch vom VDMA lange geforderte steuerliche Forschungsförderung kurz vor dem Durchbruch. Nun müsse es darum gehen, das Projekt noch über die Haushaltshürde zu bekommen.Mit Freude nahmen die Unternehmer aus dem exportorientierten Maschinenbau auf, dass die Außenwirtschaftspolitik immer mehr als Handlungsfeld erkannt wird - bislang eine Leerstelle im parlamentarischen Alltag. Zuletzt hatte sich VDMA-Präsident Welcker mit einem Brief an die Fraktionsspitzen gewandt und einen Unterausschuss im Bundestag dazu angeregt. Strobl gab zu erkennen, dass dies zwar Sache des Parlaments sei, jedoch in den Koalitionsverhandlungen bereits angesprochen wurde. (01.02.2018/ac/a/m)