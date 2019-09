Börsenplätze Thomas Cook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,0402 EUR -21,02% (20.09.2019, 10:32)



London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,0363 GBP -17,57% (20.09.2019, 10:17)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (20.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) weiterhin zu meiden.Die ohnehin schon kräftig gebeutelten Anteilseigner des Touristikriesen Thomas Cook müssten im heutigen Handel einen weiteren, bösen Tiefschlag verdauen. Denn der Kurs des von der Pleite bedrohten Konzerns stürze bereits wenige Minuten nach Handelseröffnung weitere 25 Prozent ab und markiere damit ein weiteres Rekordtief.Der Grund hierfür sei diese Meldung: So verhandle Thomas Cook nun über weiteres Kapital für seine Sanierungspläne. Das habe das Unternehmen am Freitag in London mitgeteilt und damit eine Meldung der Nachrichtenagentur "Reuters" bestätigt.Es gehe um 200 Millionen Pfund (226 Millionen Euro), habe Thomas Cook mitgeteilt. Diese kämen zu dem bereits ausgehandelten 900 Millionen Euro schweren Rettungspaket hinzu. Thomas Cook verhandle zum einen mit dem chinesischen Mischkonzern Fosun, der den TUI-Konkurrenten übernehmen wolle, aber auch mit Banken und Anleihegläubigern.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" bleibt bei seiner Empfehlung: Anleger sollten die Aktie des schwer existenzgefährdeten Konzerns Thomas Cook weiterhin unbedingt meiden. Wer sich im Touristiksektor engagieren wolle, könne stattdessen auf TUI setzen. (Analyse vom 20.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link