Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,0407 EUR -19,72% (20.09.2019, 22:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

3,539 GBp -20,49% (20.09.2019, 17:37)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (23.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Die Lage um den in Schieflage geratenen zweitgrößten Touristik-Konzern der Welt habe sich am Wochenende dramatisch verschärft. Thomas Cook habe in der Nacht zum Montag Insolvenz angemeldet. Der Flugbetrieb sei in Großbritannien mit sofortiger Wirkung eingestellt worden, habe die britische Luftfahrtbehörde CAA mitgeteilt. Konzernchef Peter Fankhauser habe das Scheitern der Gespräche bedauert und in der Erklärung von einem "tief traurigen Tag" für den Konzern gesprochen. Condor-Flüge sollten weiterhin durchgeführt werden. Die Thomasn Cook-Aktie werde vom Handel ausgesetzt.Die Pleite um Thomas Cook habe sich angedeutet, als immer neue Millionensummen eingefordert worden seien. Die Aktie des TUI-Konkurrenten sei zuletzt auf ein Allzeittief abgesackt und habe nur noch wenige Pence bzw. Cent gekostet. "Der Aktionär" habe seit Monaten vor einem Investment gewarnt, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Thomas Cook-Aktie: