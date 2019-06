Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,165 EUR -0,72% (21.06.2018, 09:53)



London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

14,4528 GBp +0,05% (21.06.2018, 09:39)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (21.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) zu meiden.Die Luft für den TUI-Konkurrenten werde immer dünner. Die jüngsten Quartalszahlen seien eine Katastrophe gewesen, das Eigenkapital des britischen Reiseriesen sei aufgezehrt, eine hohe Schuldenlast drücke weiter. Und auch die Hoffnungen auf ein starkes Sommergeschäft würden schwinden. Wie das "Handelsblatt" diese Woche berichtet habe, würden die Probleme bei Thomas Cook allmählich auch den Ratingagenturen Sorgen bereiten. So habe S&P die Bonität des Reisekonzerns im Zuge des satten Halbjahresverlustes von 1,5 Mrd. GBP auf "CCC+" heruntergestuft. Laut dem "Handelsblatt" hätten knapp ein Drittel der Unternehmen, die ein derartig schlechtes Rating erhalten hätten, innerhalb der folgenden zwölf Monate Insolvenz anmelden müssen.Um ein solches Szenario zu verhindern, solle nun der Verkauf des Airline-Geschäfts ausreichend Kapital in die knappen Kassen bringen. Laut Analysten benötige Thomas Cook für Condor & Co einen Verkaufspreis von rund 1,1 Mrd. USD. Angesichts der aktuell schwierigen Marktlage dürfte es aber sehr schwierig werden, einen derart hohen Betrag auch zu erhalten.Von der Thomas-Cook-Aktie sollten Anleger weiterhin tunlichst die Finger lassen, rät Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)Börsenplätze Thomas Cook-Aktie: