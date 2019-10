Wien (www.aktiencheck.de) - Das Thema der Stunde ist die nicht mehr für möglich geglaubte und gestern dennoch erreichte Einigung der britischen Regierung mit der EU auf eine neue Brexit-Vereinbarung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zwar gebe es noch viel formelle und juristische Arbeit zu verrichten, bis die Übereinkunft als dingfest bezeichnet werden könne. In Wahrheit stehe dem geregelten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU jedoch nur mehr eine Bewährungsprobe bevor. Diese sei jedoch mit der Abstimmung im britischen Parlament am kommenden Samstag eine große Hürde. Zum ersten habe die Regierung Johnson im Unterhaus keine Mehrheit. Zum zweiten verweigere der Junior Partner - die nordirische DUP - bis dato die Zustimmung. Von den notwendigen rund 320 Stimmen könne Johnson laut Medienberichten auf ca. 260 Abgeordnete zählen. Somit bedürfe es der Zustimmung von Brexit-Befürwortern, die entweder zur ERG Fraktion innerhalb der Tories gehören würden (ca. 30), zuvor die Konservative Partei verlassen hätten/hätten müssen (ca. 20), der Labour Partei angehören würden (ca. 20) oder unabhängig seien (ca. 4). Viele dieser Abgeordneten stünden eigentlich für eine härtere oder weichere Variante des Brexit. Aktuell scheine ein Großteil der umkämpften Abgeordneten Johnson zu folgen und eine Mehrheit für den Deal vor allem von den Labour Abgeordneten abzuhängen.



Jenseits der positiven Entwicklung in Bezug auf Brexit seien aber die wirtschaftlichen Risiken unverändert - wie die gestern veröffentlicht US-Daten in Erinnerung gerufen hätten - nach unten gerichtet. Sowohl der Philly Fed Index als auch das Ergebnis zur Industrieproduktion sei schwächer ausgefallen als erwartet. Letztere habe sich somit im September unter dem Vorjahresniveau befunden (=Rezession des Industriesektors). (18.10.2019/ac/a/m)





