ISIN The Trade Desk-Aktie:

US88339J1051



WKN The Trade Desk-Aktie:

A2ARCV



Ticker-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TT8



Nasdaq-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TTD



Kurzprofil The Trade Desk Inc. (A):



The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (08.05.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) unter die Lupe.The Trade Desk habe sich auf Online-Werbemaßnahmen spezialisiert und die Geschäfte würden gut laufen. Seit Jahresbeginn habe die Aktie bereits über 80% zulegen können. Gelinge es The Trade Desk bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen die Erwartungen deutlich zu übertreffen, könnte dies der Aktie einen Schub nach oben verleihen. Mit dem positiven Momentum dürfte ein Ausbruch über das alte Hoch bei 230 USD nur eine Frage der Zeit sein, so Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:198,00 EUR +1,82% (05.02.2019, 12:30)Nasdaq-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:217,65 USD -3,52% (04.02.2019, 22:00)