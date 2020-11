Börsenplätze The Trade Desk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

700,40 EUR +28,35% (06.11.2020, 17:05)



Nasdaq-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

816,99 USD +26,22% (06.11.2020, 16:50)



ISIN The Trade Desk-Aktie:

US88339J1051



WKN The Trade Desk-Aktie:

A2ARCV



Ticker-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TT8



Nasdaq-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TTD



Kurzprofil The Trade Desk Inc. (A):



The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) unter die Lupe.Der Händler von Online-Werbung The Trade Desk lege seine Quartalzahlen vor und die könnten sich sehen lassen: Der Umsatz sei auf 216 Millionen Dollar gewachsen, was ein Plus von 32 Prozent bedeute. Die Papiere der "Aktionär"-Empfehlung würden mit einem Kurssprung auf mehr als 790 Dollar reagieren.Die Corona-Krise bedeute auch für die Werbebranche Einschnitte. Der Druck, nachzuweisen, welche Werbeausgaben sich wirklich lohnen würden, sei deutlich gestiegen. Gleichzeitig verlagere sich der Konsum von Medien hin zu Streaming-Diensten und Smart TV.Mit seiner Lösung zum automatisierten Schalten "intelligenter" Werbung treffe The Trade Desk den Nerv der Zeit. Das würden auch die nun vorgestellten Quartalszahlen belegen: So hätten die US-Amerikaner im dritten Quartal ihren Umsatz um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum nach oben schrauben können auf 261 Millionen Dollar.Seit der Kaufempfehlung aus der Ausgabe 26/20 von "Der Aktionär" habe das The Trade Desk-Papier knapp 87 Prozent dazugewonnen.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, der Stopp sollte auf 640 Dollar nachgezogen werden, so die Aktienexperten von "Der Aktionär". Ein Neueinstieg biete sich aktuell nicht an. (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link