Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

7,95 EUR -0,87% (30.11.2021, 16:08)



Xetra-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

7,92 EUR -1,25% (30.11.2021, 16:08)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (30.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).NAGA entwickle sich aktuell in einem rasanten Tempo, und das werde sich voraussichtlich auch 2022 so weiter fortsetzen. Während vom Unternehmen für die laufende Periode ein Anstieg der Erlöse von 24,4 Mio. Euro im Vorjahr auf 50 bis 52 Mio. Euro erwartet werde, was die Basis für eine geplante Verbesserung des EBITDA von 6,6 Mio. Euro auf 13 bis 15 Mio. Euro darstelle, könnte sich der Umsatz im nächsten Jahr erneut in etwa verdoppeln. Die jetzt erstmals vorgestellte Managementprognose für 2022 sehe jedenfalls Einnahmen in Höhe von 95 bis 105 Mio. Euro vor, was mit einem weiteren Anstieg des EBITDA auf 25 bis 30 Mio. Euro einhergehen solle. Steffen habe bislang mit einem Umsatz von 98,1 Mio. Euro und einem EBITDA von 25,3 Mio. Euro gerechnet und hebe seine Schätzungen jetzt auf 102 Mio. Euro bzw. 27,2 Mio. Euro an.Auch den weiteren Wachstumspfad sehe Steffen nun etwas optimistischer. Neben der starken Unternehmensprognose sei dafür auch die weitere zuletzt durchgeführte Kapitalerhöhung verantwortlich, in deren Rahmen bei ausgewählten europäischen Finanzinvestoren rd. 4,2 Mio. Aktien zu einem Kurs von 8,00 Euro platziert worden seien, woraus dem Unternehmen 34 Mio. Euro zugeflossen seien.Mit der nächsten großen Finanzierung habe sich der Spielraum für Wachstumsinvestitionen weiter erhöht. Steffen habe das in sein Modell integriert und im Gegenzug vorerst weitere Tranchen des Yorkville-Vertrags eliminiert. Insgesamt habe sich sein Kursziel mit den Anpassungen von zuletzt 11,70 Euro auf 12,70 Euro erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link