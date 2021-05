Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (21.05.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).NAGA befinde sich auf einem dynamischen internationalen Expansionskurs - und ein Ende der hohen Zuwächse sei nicht in Sicht. Im ersten Quartal des laufenden Jahres habe das Unternehmen die Zahl der Neuanmeldungen auf der Plattform um 480 Prozent auf 93.000 gesteigert, die ausgeführten Transaktionen hätten um 141 Prozent auf 2,9 Mio. zugelegt und der Umsatz der Gesellschaft habe sich um 69 Prozent auf 11,7 Mio. Euro erhöht.Dieser positive Trend habe sich im April nahtlos fortgesetzt, in dem fast 40.000 weitere Neuanmeldungen gefolgt seien. Damit habe das Unternehmen inzwischen die Marke von mehr als 1 Mio. registrierten Kunden durchbrochen. Damit bestünden gute Voraussetzungen für die Erreichung der ehrgeizigen Wachstumsziele, die für 2021 einen Umsatz von 50 bis 52 Mio. Euro und ein EBITDA von 13 bis 15 Mio. Euro vorsehen würden.Der Analyst rechne sogar mit Erlösen von 54,5 Mio. Euro sowie mit einem EBITDA von 14 Mio. Euro - und erwarte eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums in den Folgeperioden. Daraus leite sich ein unverändertes Kursziel von 8,90 Euro ab. Die Aktie sei zuletzt von dem Konsolidierungstrend bei deutschen Brokeraktien relativ stark erfasst worden und biete nun wieder ein Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link