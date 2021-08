Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (24.08.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Mit einer neuen Wachstumsstrategie sei es NAGA im letzten Jahr gelungen, den Umsatz stark zu steigern und die Profitabilität deutlich zu verbessern. Konkret sei der Umsatz um rund 220 Prozent auf 24,4 Mio. Euro gesteigert worden, während das EBITDA von -9,2 auf +6,6 Mio. Euro zugelegt habe. Damit sei eine beachtliche EBITDA-Marge von 27,0 Prozent erwirtschaftet worden. Auch wenn das teilweise auf die Aktivierung von Kundengewinnungskosten zurückzuführen sei, stelle dieses Renditeniveau eine starke Leistung dar.Und Steffen sehe für das Unternehmen weiterhin sehr gute Wachstumschancen und zumindest mittelfristig zusätzliches Margenpotenzial. Das Management nehme derzeit gezielt potenzialträchtige ausländische Märkte außerhalb der EU ins Visier, bei denen die Marktsättigung noch geringer sei. Der Analyst verspreche sich davon nach Anfangsinvestitionen auch eine Reduktion der durchschnittlichen Kundengewinnungskosten.Dass NAGA insgesamt auf einem guten Weg sei, zeige auch das zweite Quartal 2021, in dem das abgewickelte Handelsvolumen um 170 Prozent zum Vorjahr und auch um rd. 24 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten habe gesteigert werden können. Diese Zahlen würden nicht für eine abnehmende Dynamik sprechen, die bei einigen deutschen Konkurrenten in Q2 zu erkennen gewesen sei. Das mache die Aktie attraktiv, gerade auch in Relation zu den sehr hoch bewerteten Börsenneulingen aus der Branche wie Robinhood oder eToro (die in eine SPAC eingebracht würden).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link