Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

1,29 EUR -9,15% (30.04.2019, 16:41)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (30.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) von "speculative buy" auf "hold" herab und senkt das Kursziel von 6,80 Euro auf 2,10 Euro.Als innovationsgetriebenes FinTech-Unternehmen habe NAGA den Kunden ein umfassendes Ökosystem bieten wollen, dass Lösungen für viele verschiedene Segmente der Finanz- und Gamingindustrie biete. Dieser Ansatz habe sich als zu anspruchsvoll herausgestellt. Daher sei nun eine tiefgreifende Restrukturierung eingeleitet worden, in deren Rahmen eine drastische Kostenkürzung sowie eine Fokussierung auf die Plattform NAGA Trader erfolge.Deren Entwicklung sei bereits weit fortgeschritten, das Management stufe das Geschäft isoliert betrachtet als "profitabel" ein. Mit der Kostenkürzung solle nun auch das Unternehmen als Ganzes zügig den Breakeven erreichen. Während die Finanzperiode 2019 noch von den Sonderaufwendungen für den Umbau belastet werde, sollten die positiven Effekte ab dem nächsten Jahr voll sichtbar werden.NAGA wolle sich dann zunächst auf das Kundenwachstum zur Steigerung von Umsatz und Gewinn fokussieren. Die Lösungen für andere Bereiche würden aber nicht eingestellt, das Management sehe diese vielmehr im "Dornröschenschlaf". Nach größeren Fortschritten mit NAGA Trader und im Fall passender Opportunitäten könne das Wachstum auch in anderen Bereichen wieder punktuell forciert werden.Unser neues Urteil für die The NAGA Group-Aktie lautet daher vorerst "hold" nach zuvor "speculative buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 30.04.2019)